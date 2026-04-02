“Cada voto cuenta, vota por los que amas”: Más de 1,2 millones de peruanos en el exterior podrán participar en las elecciones generales

Una campaña busca motivar la participación de peruanos en el exterior en las elecciones de 2026, destacando que, aunque hayan emigrado, el vínculo y la responsabilidad con sus familias y con el país se mantienen.

Una campaña de motivación para el voto dirigida a los peruanos residentes en el extranjero, impulsada en el marco de las elecciones generales de 2026, destaca la importancia de ejercer este derecho como un acto de responsabilidad y también de afecto hacia las familias y amigos que permanecen en el país.

La iniciativa recoge testimonios de connacionales que viven en Argentina, Italia, España, Chile y Estados Unidos, quienes coinciden en que, pese a la distancia y a los cambios de rutina propios de la experiencia migrante, el vínculo con el Perú y el impacto del voto no desaparecen.

Testimonios que motivan el voto de peruanos en el extranjero

“Tu voto cruza fronteras”, afirma Héctor Villalobos, peruano residente en Argentina. Desde Italia, Catherine Paulino agrega: “Llega a la casa que sigue siendo tu casa”.

En España, Gian Ardiles enfatiza la importancia de participar activamente en el proceso electoral: “No es solo ir a votar por cumplir”. En tanto, desde Chile, Gian Saavedra hace un llamado directo a quienes viven fuera del país: “Vota por tu familia”.

Los participantes coinciden en que, pese a vivir lejos, votar representa una manera de proteger y apoyar a sus seres queridos. En ese contexto, la campaña resume su mensaje central en una frase: “Cada voto cuenta. Vota por los que amas”.

El sentido de pertenencia y responsabilidad también aparece en testimonios como el de Claudia Villanueva, residente en Estados Unidos, quien señala: “Yo tuve que salir de mi Perú, pero el Perú no se fue de mí, porque allí está mi gente. Por eso elijo votar, para que siempre les vaya bien”.

Para muchos migrantes, participar en las elecciones es una forma de contribuir al bienestar y al futuro de las personas que más quieren en el país.

¿Cuántos peruanos en el exterior podrán votar y dónde?

Según información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, un total de 1.210.813 peruanos están habilitados para votar en el extranjer o en las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La infraestructura electoral contempla 218 locales de votación en el exterior , que serán gestionados por 121 oficinas consulares. Entre las ciudades con mayor concentración de votantes peruanos figuran Santiago de Chile, Buenos Aires y Madrid.

En Estados Unidos, en tanto, los principales centros de votación estarán ubicados en Patterson (Nueva Jersey), Nueva York, Washington DC, Miami (Florida) y Los Ángeles (California).

El embajador Pedro Bravo, director general de la Dirección de Comunidades Peruanas en el Exterior, informó además que 21.881 peruanos han sido sorteados para cumplir funciones como miembros de mesa, aunque esa cifra se confirmará en las próximas semanas.

Las autoridades y la campaña recuerdan que el voto desde el exterior tiene un impacto real en el país y en quienes permanecen en él. La participación activa de la comunidad peruana fuera de las fronteras nacionales, señalan, contribuye a fortalecer la democracia y a definir el rumbo de las familias y amigos que siguen en el Perú.