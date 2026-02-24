Tensión por cable submarino con China: Diputado Cuello (PC) pide declarar persona non grata al embajador de EE.UU.

La petición, formalizada mediante un oficio al canciller Alberto van Klaveren, se da en medio de la tensión bilateral por el proyecto de cable submarino Chile–China y la reciente revocación de visas a autoridades chilenas.

El diputado del Partido Comunista (PC) Luis Cuello pidió formalmente al Gobierno declarar persona non grata al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, tras una serie de declaraciones que calificó de injerencia indebida en asuntos internos.

La solicitud se presentó mediante un oficio dirigido al canciller Alberto van Klaveren, en el que el parlamentario exige informar sobre las medidas diplomáticas adoptadas y evaluar la aplicación de la máxima sanción contemplada en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

La iniciativa surge en el contexto de la tensión bilateral desatada por el proyecto de cable submarino entre Chile y China y tras la revocación de visas por parte de Estados Unidos a tres autoridades chilenas.

Los emplazamientos de Luis Cuello

Según el diputado, Judd habría violado sus deberes diplomáticos al emitir comentarios irrespetuosos hacia las autoridades locales e interferir en materias de política interna, incluyendo la infraestructura digital del país.

En su oficio, el diputado cuestionó que el embajador calificara de “bastante ridículo” el emplazamiento de la ministra Camila Vallejo, quien afirmó que Chile no toma decisiones bajo amenaza de ningún país.

Además, fundamentó su solicitud en principios del derecho internacional, como la libre determinación de los pueblos, la igualdad soberana de los Estados y la no intervención, consagrados en la Carta de Naciones Unidas, la Convención de Viena y la Carta de la OEA.

“Creo que el embajador Brandon Judd se equivoca cuando lanza amenazas en nuestro país, descalifica a nuestras autoridades como si se tratara de una colonia norteamericana. Esa conducta no es aceptable, transgrede abiertamente los deberes diplomáticos”, señaló Cuello, reafirmando su llamado a que el Gobierno aplique la medida más extrema contra el diplomático estadounidense.

El diputado puntualizó insistiendo en la necesidad de defender la soberanía nacional y la independencia del país frente a presiones extranjeras.