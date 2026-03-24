Cabify dice que “absorberá” al 100% el alza del precio de los combustibles para “apoyar a los conductores”

La empresa anunció que habrá descuentos en combustible según la categoría en Cabify Stars y que se entregará un suplemento por kilómetro recorrido en cada viaje.

El día después del anuncio del Gobierno sobre el alza en el precio de los combustibles, Cabify dio a conocer cómo funcionará para no traspasar el aumento a los usuarios.

Y es que este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que a partir del jueves la bencina de 93 octanos y el diésel experimentarán un incremento de $370 y $580, respectivamente.

La situación generó reacciones rápidamente, ya que durante la noche se registraron largas filas en distintas bencineras de la capital.

De ese modo, la empresa de viajes en vehículo comunicó que “a raíz del alza en el precio del combustible anunciada por el Gobierno producto de la modificación del MEPCO, y con el propósito de apoyar a los conductores, desde Cabify tomaron la decisión de absorber el 100% del impacto previsto”.

Con ese objetivo, se entregará un suplemento de 50 pesos por kilómetro recorrido en cada viaje que realicen y “actualizarán sus beneficios de Cabify Stars, el programa de fidelización para conductores que en la actualidad cuenta con el mayor descuento de combustibles”, señalaron en un comunicado.

Junto con ello, “garantizarán un ingreso de $800 por kilómetro recorrido a los conductores de la categoría Platino de Cabify Stars”.

La empresa precisó que los descuentos en combustible se dividirán de acuerdo a la categoría en Cabify Stars:

Platino: $200 por litro

Oro: $75 por litro

Plata: $50 por litro

Bronce: $15 por litro

El beneficio tiene un límite de hasta 6 cargas mensuales y otras 15 cargas de $15 para todas las categorías.