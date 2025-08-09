Buses Jac es condenada a pagar más de $22 millones en indemnización a pasajeros afectados en volcamiento en el sur

El accidente de tránsito se produjo en noviembre de 2018, tras el cual la justicia ordenó indemnizar a siete pasajeros afectados.

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia que dio lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual deducido contra de la empresa de transporte de pasajeros Buses JAC.

Esto, por su responsabilidad en un accidente de tránsito ocurrido en noviembre de 2018, en el kilómetro 721 de la Ruta 5 Sur, comuna de Gorbea.

El 8 de noviembre de ese año, en medio de un viaje en bus entre Valdivia y Temuco, el bus se volcó y dejó a varios pasajeros con heridas.

Según lo informado por el Poder Judicial, la Primera Sala del máximo tribunal descartó un error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado que condenó a la empresa a pagar indemnizaciones por daño emergente y moral, a los pasajeros que resultaron lesionados por el volcamiento del bus en que viajaban.

En el fallo, se indicó que “consta que la recurrente concentra su cuestionamiento en torno a la valoración que de la prueba rendida han efectuado los jueces del fondo para establecer la cuantía del daño moral concedido a cada uno de los demandantes”.

“Sin embargo, no es posible avizorar la forma en que los jueces del grado hayan incurrido en el yerro denunciado. En efecto, sobre la prueba rendida y su valoración judicial, la parte recurrente no especifica norma reguladora alguna de dichas probanzas que haya sido vulnerada y que permita explicar sus alegaciones, más allá de discrepar de forma vaga y genérica sobre el resultado de aquel proceso de ponderación”, se añade.

El fallo de primera instancia había ordenado pagar un total superior a los $22 millones en indemnización a siete pasajeros distintos.