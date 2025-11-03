País transporte

Bus RED chocó con camión en pleno centro de Santiago

Por CNN Chile

03.11.2025 / 08:01

{alt}

Desde Carabineros informaron que no hubo personas lesionadas, ya que el bus iba sin pasajeros.

La mañana de este lunes, un violento choque entre un bus RED y un camión 3/4 se produjo en el centro de Santiago, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a las 6:00 horas en la intersección de Carmen con Santa Isabel. En dicho lugar, por causas que se investigan, un conductor no respetó el semáforo y ambos vehículos colisionaron.

La fuerza del choque causó que el camión volcara, quedando de costado en medio de la intersección. Carabineros informó que no hubo personas lesionadas, ya que el bus iba sin pasajeros.

El hecho causó una gran congestión vehicular en Santa Isabel, ya que los automovilistas debieron desviar su ruta. El tránsito estará suspendido hasta cerca de las 8:00 horas, reportaron desde TransporteInforma.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

País Presidente Boric asistirá al cambio de mando presidencial en Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz
Senadores realizarán seminario sobre el proyecto FES: ¿Quiénes asistirán y qué esperar de la instancia?
Los 165 años de trayectoria de Schwager: Avances y desafíos
Metro de Santiago cierra estaciones en Línea 1 por presencia de "persona en la vía"
Imacec: Economía chilena creció un 3,2% en septiembre
Esto es lo que necesita Universidad de Chile para clasificar a copas internacionales en el Campeonato Nacional 2025