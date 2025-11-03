Bus RED chocó con camión en pleno centro de Santiago

Desde Carabineros informaron que no hubo personas lesionadas, ya que el bus iba sin pasajeros.

La mañana de este lunes, un violento choque entre un bus RED y un camión 3/4 se produjo en el centro de Santiago, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a las 6:00 horas en la intersección de Carmen con Santa Isabel. En dicho lugar, por causas que se investigan, un conductor no respetó el semáforo y ambos vehículos colisionaron.

La fuerza del choque causó que el camión volcara, quedando de costado en medio de la intersección. Carabineros informó que no hubo personas lesionadas, ya que el bus iba sin pasajeros.

El hecho causó una gran congestión vehicular en Santa Isabel, ya que los automovilistas debieron desviar su ruta. El tránsito estará suspendido hasta cerca de las 8:00 horas, reportaron desde TransporteInforma.