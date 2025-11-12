Briones rechaza idea de “Gobierno de emergencia” de Kast: “Chile no se cae a pedazos”

El exministro de Hacienda sostuvo que "Chile tiene un montón de problemas", pero que también se necesita una mirada más "larga".

Ignacio Briones -exministro de Hacienda durante el Gobierno de Sebastián Piñera, y actual integrante del comando de Evelyn Matthei- se refirió nuevamente a las propuestas presidenciales de los candidatos de oposición, a pocos días de las elecciones de este 16 de noviembre.

En entrevista con Radio Infinita, se le preguntó por el tono del candidato José Antonio Kast (Republicano) quien ha hecho llamados a tener un próximo gobierno “de emergencia“.

Al respecto, Briones aseguró que “centrar todo en un ‘Gobierno de emergencia’ a mi me parece que es deprimente. Porque quiere decir que solo vas a arreglar lo que supones que es una emergencia. ¿Dónde está la mirada larga? Eso es lo que falta, y se pueden hacer las dos cosas”.

“Creo que además, la mirada de la emergencia termina siendo una suerte de profecía autocumplida, donde es básicamente decir ‘todo es un desastre, Chile se cae a pedazos'”, acotó.

En esa línea, aseguró que “yo me rehúso a esa mirada de Chile. Porque Chile no se cae a pedazos en ese sentido“.

“Chile tiene un montón de problemas que requieren cambios, pero tiene un montón de cuestiones extraordinarias, y unas oportunidades sobresalientes. Yo prefiero tener una mirada más optimista, no de hacer punto político a corto plazo. Me parece que es la mirada que tenemos que recuperar”, sentenció.