Botillería en La Reina vendía droga y puso reclamo tras ser clausurada: Justicia le dio un portazo

La Corte de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto tras la clausura de la botillería "Los Nocheros" por parte de la Municipalidad de La Reina.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad deducido en contra del decreto alcaldicio que denegó la renovación de patente y ordenó la clausura de la botillería “Los Nocheros”, ubicada en la comuna de La Reina.

En fallo unánime, la Decimotercera Sala del tribunal de alzada descartó actuar ilegal o arbitrario de la Municipalidad de La Reina al ordenar el cierre del local comercial utilizado para el acopio y venta de drogas, según lo informado por el Poder Judicial.

El fallo sostuvo que “la no renovación de la patente y clausura tiene su fundamento en la circunstancia de que el local comercial de que se trata es utilizado como centro de almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas, incluyendo actividades de lavado de activos y comercialización de drogas y que, el propietario y reclamante, Sebastián Lacasia Inostroza, se encuentra en prisión preventiva, en tanto la administradora del establecimiento, Sylvia Inostroza Garzotto fue condenada por el delito de lavado de activos“.

“El decreto impugnado se encuentra ajustado a derecho, desde que el local donde se desarrolla la actividad comercial se realizaban actividades ilícitas (de acuerdo con el Ministerio Público) y las patentes comerciales que otorguen las municipalidades deben amparar el ejercicio de actividades lucrativas lícitas, esto es, que el derecho no prohíba”, se añade.

Del mismo modo, se indicó que “el acto impugnado ha sido dictado por la autoridad competente y en uso de sus facultades legales (…), de modo que desde ya cabe descartar una ilegalidad de la actuación de la Administración municipal”.

“Por todo lo dicho y en razón de no haber incurrido la Municipalidad de La Reina en ilegalidad alguna en la expedición del Decreto Alcaldicio N°2783, el reclamo será desestimado”, concluyó la sentencia.