Boric tras temporal que afectó a mil familias en Maipú: “Hay responsabilidades compartidas entre el sector privado y el Estado”

El Presidente Gabriel Boric, junto al alcalde Tomás Vodanovic, visitó la comuna de Maipú ante el temporal registrado durante el fin de semana. En la instancia, anunció que durante la madrugada del sábado se realizará el depósito en las cuentas RUT de los vecinos afectados.

Durante la tarde de este lunes, el Presidente Gabriel Boric se reunió con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, tras las lluvias que afectaron a vecinos y vecinas de la comuna.

Respecto al temporal, la meteoróloga de Meteored, Laura Batista, explicó en CNN Chile que el fenómeno ocurrido durante el fin de semana corresponde a una “inundación repentina”, producto del gran volumen de agua que cayó en un corto período de tiempo.

En ese contexto, el jefe comunal de Maipú subrayó que es “evidente que hay sectores de la ciudad que, lamentablemente, se construyeron sin un mínimo criterio de dignidad para las personas que iban a habitarlos, y eso habla de un nivel de desigualdad e injusticia a la hora de pensar dónde van a vivir las personas, porque esta situación, les aseguro, no se daría en el sector oriente o en uno acomodado”.

Asimismo, comentó la situación del camino a Melipilla, señalando que “no cuenta con una red de colectores”.

Esta situación también se replicó en la comuna de Las Condes. “Tenemos seis puntos críticos donde estamos trabajando; lo principal es poder liberar las casas anegadas producto del aluvión”, agregó la alcaldesa Catalina San Martín.

Ante esta emergencia, el Mandatario Gabriel Boric remarcó que “hay responsabilidades compartidas entre el sector privado y el Estado, y tiene que haber una solución definitiva. Me comentaba el alcalde que ya hay contacto con el futuro gobierno, y estas son obras de Estado que se tienen que abordar”.

Finalmente, confirmó que durante la madrugada del sábado se realizará el depósito en las cuentas RUT de los vecinos afectados —a quienes se les aplicó la ficha FIBE— de un aporte económico, según el grado de afectación de cada vivienda. Se estima que cerca de mil familias resultaron afectadas.