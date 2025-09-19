Boric respalda a Iturriaga por casos de narcomilitares: “Es una traición a la patria”

Durante la Parada Militar, el Presidente valoró las palabras del comandante en Jefe del Ejército sobre efectivos involucrados en narcotráfico, destacando que se trata de hechos aislados y que las Fuerzas Armadas “son íntegras”.

En el marco de la última Parada Militar de su mandato, el presidente Gabriel Boric respaldó los dichos del comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, respecto a los recientes casos de personal de las Fuerzas Armadas vinculado con presunto narcotráfico.

“Yo creo y concuerdo con el general Iturriaga en que desprestigiar a instituciones que tienen tanto prestigio, de esa manera, es una traición a la patria y, por lo tanto, toda la gente que ha estado involucrada en eso en este momento está presa y procesada”, señaló el mandatario a través de la señal oficial del evento.

El jefe de Estado añadió que “puedo dar la seguridad a todos los chilenos y chilenas que las Fuerzas Armadas de Chile son íntegras, que se está combatiendo al interior de las mismas filas cualquier tipo de prácticas que se desvíe de la ley y que estos son casos encapsulados. No vamos a permitir que sigan sucediendo”.

Antes del inicio del desfile, Iturriaga había calificado a los uniformados implicados como “verdaderos traidores que se han pasado al lado oscuro, son delincuentes que nos han traicionado”.

Consultado por la que fue su última Parada Militar como Presidente, Boric aseguró estar “orgulloso de lo que hemos hecho” y destacó que su gobierno ha “honrado las instituciones” mientras impulsa cambios. “Chile se construye sobre hombros de gigantes”, dijo, reiterando su compromiso de seguir trabajando hasta el término de su mandato.