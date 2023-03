El presidente Gabriel Boric respondió a los emplazamientos que ha recibido en redes sociales, luego que la senadora Ximena Rincón revivió tuits de cuando el mandatario era diputado y rechazó el proyecto de reforma tributaria del ahora de la segunda administración presidencial de Sebastián Piñera.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados denegó la idea de legislar la iniciativa clave del Gobierno, con el cual se buscaba financiar cerca de la mitad de su programa.

Esto provocó molestia en el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien acusó que ahora “van a celebrar quienes evaden impuestos y quienes asesoran a los contribuyentes para evadir impuestos, porque van a tener por lo menos un año completo más para poder seguir usando los mismos mecanismos de elución tributaria”.

Por su parte, el mandatario manifestó que “cuando el país empieza a mostrar señales de recuperación, cuando estamos empezando a salir adelante de una crisis larga, hay un sector que intenta hacer que las cosas no cambien para dejarlas tal cual y como están”.

🔴 #CNNTarde | Ministro Marcel: "Es una mala noticia en muchas dimensiones (…) Estoy seguro que van a celebrar quienes evadan impuestos y quienes asesoran a los contribuyentes para evadir impuestos". 📡 En vivo https://t.co/Esutw9tjY5 pic.twitter.com/IWitmBN0ya — CNN Chile (@CNNChile) March 8, 2023

Tras la crítica del Gobierno, la también presidenta del partido en formación Demócratas revivió antiguas publicaciones del presidente, cuando era diputado de la República, y rechazó la idea de legislar el proyecto de reforma tributaria impulsada por la segunda administración del ahora ex presidente Sebastián Piñera.

En uno de los tuits, Boric le respondió a al ex diputado Jorge Schaulsohn: “Como ex parlamentario sabes bien que una vez aprobada la idea de legislar solo es posible cambios en los márgenes de un proyecto. Más aún en materia tributaria donde el Parlamento prácticamente no tiene atribuciones”.

Como ex parlamentario sabes bien que una vez aprobada la idea de legislar solo es posibles cambios en los márgenes de un proyecto. Más aún en materia tributaria donde el Parlamento prácticamente no tiene atribuciones. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 5, 2019

Otra publicación es la respuesta que el entonces diputado -actual jefe de Estado- le hizo al fundador de Criteria, Cristian Valdivieso: “Rechazar idea de legislar es una legítima decisión en función de la evaluación del contenido de un proyecto determinado, no es pereza. No confunda con cosas que debiera saber”.

Que mal argumento. Rechazar idea de legislar es una legitima decisión en función de la evaluación del contenido de un proyecto determinado, no es pereza. No confunda con cosas que debiera saber. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) May 12, 2019

Finalmente, en un tuit el actual mandatario dijo en ese instante: “El ministro Blumel insiste con la idea de que rechazar proyectos del Gobierno es ‘obstruccionismo’. Si evaluamos que la propuesta de reforma tributaria es regresiva y favorece a los más ricos, tenemos el deber de rechazarla. Eso no es ser obstruccionista, es actuar por convicción“.

El Ministro Blumel insiste con la idea de que rechazar proyectos dl gobierno es "obstruccionismo". Si evaluamos que la propuesta de reforma tributaria es regresiva y favorece a los más ricos, tenemos el deber de rechazarla. Eso no es ser obstruccionista, es actuar por convicción. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 5, 2019

Al respecto, la senadora Rincón manifestó que, a su juicio, “lo que era válido para el señor pdte. Gabriel Boric como diputado, es válido para los diputados Joanna Pérez, Miguel Calisto, Erika Olivera y Jorge Saffirio”.

Creo que lo que era válido para el señor Pdte @GabrielBoric como diputado es válido para los diputadxs @joannaperezolea @MiguelCalisto @erikaoliverad y @JorgeSaffirio Esta reforma era mala para la clase media y los emprendedores @PDemocratasCL pic.twitter.com/XiUxsz5oVS — Ximena Rincón (@ximerincon) March 9, 2023

Respuesta del pdte. Boric

En medio de su visita a la Región de Tarapacá, el mandatario se refirió a esta situación: “He aprendido a evaluar muchas cosas respecto de votaciones que tuve mientras era parlamentario. Ahora, el escenario en que tú pones (con la pregunta) era distinto, porque la reforma que se había propuesto en el gobierno anterior era para bajar impuestos, era para tener menor recursos, cuando es consenso en que lo que necesitamos es otorgar mayores recursos para poder garantizar mayores derechos. De eso se trata”.

“Por ejemplo, durante el gobierno de la (ex) presidenta Bachelet yo tenía algunas diferencias respecto al carácter de la reforma, pero entendía que había que hacer una reforma y eso es lo que yo hubiese esperado que discutiéramos ayer, porque eso es consenso mayoritario en Chile“, agregó.

No obstante, el mandatario reiteró que actualmente deben volver a construir dichas mayorías: “Nosotros, como Gobierno, estamos evaluando cuáles son las vías para seguir. Yo tengo absolutamente claro que en estas cosas uno no debe dinamitar los puentes, sino que tender manos y en eso vamos a estar trabajando.

“Pero que los chilenos sepan que los recursos de la reforma tributaria son para financiar mejores pensiones, mejor salud, mejor educación. No para otra cosa”, sentenció.