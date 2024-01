Seis ministros del gabinete han sido cuestionados tras revelarse que sostuvieron encuentros con empresarios en la casa del lobista Pablo Zalaquett y que no quedó registro en la plataforma de lobby. Desde el Gobierno han indicado que no ha sido necesario por la forma en cómo se abordaron los temas. “Acá no ha habido ningún incumplimiento de la ley”, respaldó el mandatario.