Boric llamó a la unidad y a valorar la democracia antes de su último Te Deum como Presidente

Antes de asistir al tradicional acto ecuménico, Boric hizo un llamado a valorar la independencia como un proyecto común y a mantener un diálogo respetuoso en medio de las diferencias.

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, el presidente Gabriel Boric participó este jueves en su último Te Deum ecuménico, ceremonia que se realiza cada 18 de septiembre en la Catedral Metropolitana.

Previo a la actividad, el mandatario entregó un mensaje desde La Moneda en el que destacó la importancia de mantener una perspectiva histórica en torno a la independencia de Chile, especialmente en un año marcado por el calendario electoral.

“Espero que tanto en la homilía como en las celebraciones a lo largo de todo el país tengamos presente lo que significa la independencia de Chile. Más aún, en año electoral, debemos ser conscientes de la importancia de la democracia y de decidir como pueblo sobre nuestro propio destino”, señaló.

Boric subrayó además la necesidad de fortalecer el sentido de pertenencia y el respeto mutuo: “Los símbolos patrios nos enorgullecen, pero es más que eso: es un destino común donde debemos querernos, respetarnos y acoger la diversidad que existe en Chile”.

El jefe de Estado cerró su intervención con un mensaje de orgullo hacia el país: “Hoy 18 de septiembre de 2025 puedo decir que estoy profundamente orgulloso de Chile”, concluyó.