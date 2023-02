Este jueves, el presidente Gabriel Boric respondió a la crítica que hizo el diputado del partido en formación Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, quien acusó que el mandatario “es el primer responsable” que no se puedan utilizar aviones Hércules C-130 para combatir los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país.

Durante la última jornada, el parlamentario aseguró que esas aeronaves “tienen la misma capacidad del Ten Tanker”, pero que “están guardados desde el 2019 porque, por decisión de Defensa, no se ha adquirido equipamiento”.

“Los dos Hércules no estaban listos por una decisión política”, agregó, y expresando también que “el presidente es el primer responsable. Aquí no hubo prevención”.

Respuesta del presidente Boric

En medio de la jornada donde el mandatario visitó la Región del Biobío para sostener reuniones con autoridades locales y personas damnificadas por los siniestros, el presidente respondió a los dichos del parlamentario: “Es bien lamentable cuando yo creo que ha quedado en evidencia ante todos que el Gobierno ha estado desplegado desde el día uno, y que haya intentos pequeños de personas para tratar de sacar provecho político de estas cosas”.

No obstante, el jefe de Estado se mostró abierto a que “se investigue todo lo que haya que investigar, yo en eso no solamente no tengo ningún problema, sino que lo aliento. Pero que no traten de sacar ventaja de la tragedia del resto”.

Defensa: “Los C-130 han cumplido una función fundamental en la emergencia”

El Ministerio de Defensa también contestó las declaraciones del diputado Jouannet, indicando que “en 2019, en el marco del proyecto de inversiones de las fuerzas, se aprobó la adquisición de dos aviones C-130, compra que incorporaba otros ítems, entre ellos, los kits para el combate de incendio”.

Sin embargo, “en 2020, vía Decreto Supremo, el proyecto fue modificado y aprobado por un monto inferior al original con todos sus ítems, exceptuando los kits de sistema de combate contra incendios”, añadió.

Pese a ello, la secretaría de Estado fue enfática en sostener que “las aeronaves C-130 han cumplido una función fundamental en el combate de los incendios que vive la zona centro sur del país, en el traslado de los brigadistas y otros apoyos aéreos esenciales durante la catástrofe”.

Además, sostuvo que “desde que se tuvo conocimiento sobre esta materia, el Ministerio de Defensa se encuentra analizando fórmulas que permitan adquirir este material”.