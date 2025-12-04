La Moneda descarta viaje de Boric a la frontera y reafirma coordinación técnica con Perú ante tensión migratoria

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que el Presidente Gabriel Boric no viajará a la frontera con Perú, pese al despliegue del mandatario interino José Jerí en Tacna. El Gobierno chileno insiste en mantener la coordinación técnica y descarta responder a gestos políticos del vecino país.

El Gobierno confirmó que el Presidente Gabriel Boric no viajará a la frontera con Perú, en medio de la tensión generada por la reciente visita del mandatario interino peruano José Jerí a Tacna para supervisar el despliegue militar en la zona limítrofe.

Desde Santiago, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sostuvo que la estrategia del Ejecutivo seguirá centrada en la coordinación técnica con Lima y en la ejecución del plan fronterizo, sin responder a señales políticas enviadas desde el país vecino. “Las estrategias internas del Perú no ameritan un pronunciamiento del Estado de Chile”, afirmó.

La postura contrasta con el tono mostrado por las autoridades peruanas. El ministro del Interior de Perú, Vicente Tiburcio, recorrió la frontera junto a Jerí, defendió el despliegue militar y aseguró que el libre tránsito no se encuentra obstruido, además de reiterar que cualquier migrante sin registro será devuelto de inmediato.

En el ámbito diplomático, fuentes de la Cancillería transmiten internamente que Chile no está disponible para replicar “modelos improvisados” ni responder con el dramatismo exhibido por Perú. Según estas mismas fuentes, la estrategia del gobierno peruano ha sido errática, reactiva y motivada más por presiones políticas internas que por una política migratoria sostenible.