Boric felicita a Jara y Kast tras pasar a segunda vuelta: “La democracia seguirá siendo la guía para construir un Chile libre”

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
El mandatario destacó el trabajo del Servel, los vocales de mesa y diversas instituciones que garantizaron un proceso electoral ordenado, y llamó a la ciudadanía a ejercer un voto libre e informado en diciembre.
El Presidente Gabriel Boric felicitó este domingo a Jeannette Jara, candidata oficialista, y a José Antonio Kast, aspirante del Partido Republicano, luego de conocer los primeros resultados de las elecciones presidenciales.
Con el 52,39% de las mesas escrutadas, Jara obtuvo 1.779.693 votos, equivalente al 26,58% de las preferencias. En tanto, Kast consiguió 1.628.274 votos, es decir, el 24,32% de las preferencias.
En un punto de prensa, el mandatario destacó el trabajo de las instituciones y ciudadanos que hicieron posible la jornada electoral, haciendo especial mención al Servicio Electoral (Servel), organismo que calificó como “un orgullo”, y a los vocales de mesa por su labor durante los comicios.
El mandatario afirmó que Chile posee “una democracia sana y robusta que debemos cuidar todos los días” y subrayó la importancia de fortalecer la institucionalidad democrática, así como de la función fiscalizadora del Congreso y la responsabilidad de alcanzar acuerdos en beneficio del país.
Boric señaló que, tras conocerse los resultados preliminares, felicitaba a los candidatos que avanzan a segunda vuelta, instando a la ciudadanía a ejercer su voto de manera libre e informada el próximo 14 de diciembre.
“Confío en que el diálogo, el respeto y el cariño por Chile primarán por sobre cualquier diferencia. Chile se construye siempre de gobierno a gobierno, de generación a generación”, indicó.
El Presidente también abordó los desafíos que enfrenta el país, mencionando la necesidad de mejorar la salud pública, fortalecer la educación, garantizar la seguridad de las familias y promover el acceso equitativo a bienes y servicios.
Finalmente, hizo un llamado a los candidatos a mantener un debate respetuoso y de altura, recordando que la democracia requiere de la colaboración de todos los ciudadanos.
“Hoy, mañana y siempre, la democracia seguirá siendo la guía para construir un Chile libre, justo y seguro. Muchísimas gracias”, puntualizó.
🔴#EleccionesCNNChile | Presidente Gabriel Boric: “Felicito a Jeannette Jara y José Antonio Kast por el paso a segunda vuelta”
📡En vivo: https://t.co/vom2J5VgDJ pic.twitter.com/FJPL15erJ5
— CNN Chile (@CNNChile) November 16, 2025
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.