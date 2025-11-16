Boric felicita a Jara y Kast tras pasar a segunda vuelta: “La democracia seguirá siendo la guía para construir un Chile libre”

El mandatario destacó el trabajo del Servel, los vocales de mesa y diversas instituciones que garantizaron un proceso electoral ordenado, y llamó a la ciudadanía a ejercer un voto libre e informado en diciembre.

El Presidente Gabriel Boric felicitó este domingo a Jeannette Jara, candidata oficialista, y a José Antonio Kast, aspirante del Partido Republicano, luego de conocer los primeros resultados de las elecciones presidenciales.

Con el 52,39% de las mesas escrutadas, Jara obtuvo 1.779.693 votos, equivalente al 26,58% de las preferencias. En tanto, Kast consiguió 1.628.274 votos, es decir, el 24,32% de las preferencias.

En un punto de prensa, el mandatario destacó el trabajo de las instituciones y ciudadanos que hicieron posible la jornada electoral, haciendo especial mención al Servicio Electoral (Servel), organismo que calificó como “un orgullo”, y a los vocales de mesa por su labor durante los comicios.

El mandatario afirmó que Chile posee “una democracia sana y robusta que debemos cuidar todos los días” y subrayó la importancia de fortalecer la institucionalidad democrática, así como de la función fiscalizadora del Congreso y la responsabilidad de alcanzar acuerdos en beneficio del país.

Boric señaló que, tras conocerse los resultados preliminares, felicitaba a los candidatos que avanzan a segunda vuelta, instando a la ciudadanía a ejercer su voto de manera libre e informada el próximo 14 de diciembre.

“Confío en que el diálogo, el respeto y el cariño por Chile primarán por sobre cualquier diferencia. Chile se construye siempre de gobierno a gobierno, de generación a generación”, indicó.

El Presidente también abordó los desafíos que enfrenta el país, mencionando la necesidad de mejorar la salud pública, fortalecer la educación, garantizar la seguridad de las familias y promover el acceso equitativo a bienes y servicios.

Finalmente, hizo un llamado a los candidatos a mantener un debate respetuoso y de altura, recordando que la democracia requiere de la colaboración de todos los ciudadanos.

“Hoy, mañana y siempre, la democracia seguirá siendo la guía para construir un Chile libre, justo y seguro. Muchísimas gracias”, puntualizó.