Boric envía condolencias a familiares de fallecidos en explosión en Renca: “Vamos a estar dándole seguimiento a esto”

El Presidente además aseguró que se comunicó con el alcalde de Renca para monitorear el despliegue de ayuda en la zona afectada.

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la explosión y posterior incendio ocurridos durante la mañana de este jueves en Renca, en la autopista General Velásquez.

Preliminarmente, las autoridades han reportado al menos 3 personas fallecidas por el hecho y además 17 personas heridas que fueron trasladadas a distintos centros asistenciales de Santiago.

En medio del despliegue de equipos de emergencia para controlar las llamas del camión cisterna afectado, Boric abordó la situación.

Desde Rapa Nui -donde está realizando una visita oficial- el mandatario aseguró que “enviamos las condolencias a las familias. Yo me comuniqué durante la mañana con el alcalde de Renca, Claudio Castro, y tenemos al equipo de Senapred, al delegado Gonzalo Durán y a todos los mecanismos de emergencia desplegados en el lugar”.

“Afortunadamente no hay más daños comunitarios, algunas de las esquirlas saltaron hacia tres empresas, pero hasta el momento no tenemos reportados más daños. Sin embargo, quienes participaron, quienes eran parte de los automóviles en el accidente están, algunos fallecidos como señalaba, otros en condiciones muy difíciles, así que vamos a estar dándole seguimiento a esto y informando cómo sigue“, añadió.

Finalmente, aseguró que “las imágenes son muy impactantes, me imagino que algunos las deben haber visto, así que le enviamos las condolencias desde acá a los familiares de las víctimas”.