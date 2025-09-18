Boric en su último Te Deum Ecuménico: Las imágenes que marcaron la ceremonia

El mandatario asistió a su última ceremonia del Te Deum, destacando la homilía del cardenal Chomali y haciendo un llamado a la unidad nacional en un año electoral.
Este jueves, el presidente Gabriel Boric asistió a su última ceremonia del Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias, donde destacó la homilía del cardenal Fernando Chomali.
Durante su intervención, el arzobispo de Santiago hizo un llamado a la unidad del país, enfatizando la paz social, la justicia y su visión sobre proyectos de ley como el de aborto y eutanasia.
Boric, en su discurso desde La Moneda, recordó los hitos de la independencia chilena y señaló que “estamos caminando sobre hombros de gigantes”, haciendo un llamado a la unidad nacional y a valorar la construcción colectiva del país.
Asimismo, el mandatario, reafirmó su compromiso con un Chile más inclusivo y con un diálogo transversal entre todos los sectores de la sociedad.
Mira las imágenes a continuación:
18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 / SANTIAGO
La candidata presidencial, Evelyn Matthei, durante su llegada al Te Deum Ecuménico 2025.
FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO
