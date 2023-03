El presidente Gabriel Boric no descartó el cerrar el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, ubicado en Tiltil.

En entrevista con Mega, el jefe de Estado comentó que “el caso de Punta Peuco es un caso muy sensible y son cosas que no se anuncian, sino que se hacen”.

No obstante, fue enfático en indicar: “No lo descarto, pero no lo voy a anunciar por la prensa antes”.

“Eso es algo que se tiene que sencillamente realizar, y si es que sucede, se enterarán en ese momento”, sentenció.

¿Habilitar Punta Peuco ante el hacinamiento en cárceles?

Esta no es primera vez que el mandatario se refiere al penal Punta Peuco. En junio de 2022, el jefe de Estado no descartó habilitar el centro penitenciario de Tiltil y el Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera (Peñalolén) como cárceles ante el hacinamiento y falta de espacio en otros recintos del país.

“Hoy tenemos cárceles, en particular en la zona central y en algunas zonas del país, con alto grado de hacinamiento, y en otros lugares donde todavía es posible tener más internos”, dijo en su momento a Radios Regionales.

“Toda persona que sea detenida y condenada a una pena de cárcel va a tener que ir a una cárcel”, por lo que “el que no haya espacio no es impedimento”, agregó.

En la instancia, el jefe de Estado anunció que conversará sobre la situación con la en ese entonces ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.

“Nosotros tenemos que hacer inversión en infraestructura, justamente para que las cárceles sean espacios de resocialización y no de volver permanentemente a delinquir y que no sean un riesgo para la vida”, agregó.

Consultado sobre si habilitar para este fin Punta Peuco y el Penal Cordillera sería una posibilidad, repondió: “Es una alternativa, no lo descarto, es algo que tenemos que conversar con quienes lo administran hoy, pero si hace falta espacio tenemos que ocupar los que tenemos”.

No obstante, fue enfático en señalar que “son cuestiones que hay que conversar con mucha más calma, no se decretan por la prensa este tipo de acciones”.

“Totalmente abierto a discutir la facultad de indultos”

Otro aspecto que abordó el mandatario la noche del lunes fue la polémica en torno a los indultos presidenciales que otorgó a fines de 2022.

“Entiendo que acá haya habido un debate y que hoy día estemos más en el ojo de la palestra respecto a esto. Era un compromiso que nosotros teníamos con quienes habían sido apresados en el estallido social, que a mí me parece que en general fue una situación extraordinaria, que en ningún caso se trata de justificar la violencia”.

No obstante, y ante la polémica ocurrida sobre el proceso, el presidente volvió a reconocer que “hubo desprolijidades que, desde mi punto de vista, merecían que se asumieran responsabilidades políticas“, como lo fue la salida del gabinete de Marcela Ríos.

Por otra parte, se le consultó si está abierto a terminar con dicha atribución presidencial: “Totalmente abierto a discutirlo, no es un tema vetado. Es una discusión que está partiendo y que se ha planteado en algunos aspectos del parlamento”, respondió.