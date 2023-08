En el marco de la investigación del denominado Caso Convenios, el presidente Gabriel Boric descartó haberse llevado recursos públicos y manifestó que quienes lo hayan hecho “tienen que responder ante la justicia”.

El Ministerio Público investiga presuntos hechos de corrupción en contratos celebrados entre entidades del Estado y organizaciones privadas, como fundaciones u organizaciones no gubernamentales.

Durante la noche de este domingo, el mandatario realizó una transmisión en vivo por medio de cuenta de Instagram, donde leyó cartas que ha recibido de niños, esto con motivo de la celebración del Día de la Niñez.

“¿Cuánta plata se ha llevado?”, fue la pregunta que una persona le hizo en la red social, ante lo cual jefe de Estado fue enfático: “Yo no me he llevado plata, jamás. Y los que lo hagan tienen que pagar y tiene que responder ante la justicia como corresponde, y devolverlo. Eso no lo vamos a justificar jamás”.

“No vamos a permitir que se sigan instalando malas prácticas”

Luego continuó leyendo cartas de niños y adolescentes hasta que mencionó otro comentario que recibió: “Sea duro con lo de las fundaciones”.

“No tengan ninguna duda de que no vamos a permitir que se sigan instalando malas prácticas. No se imaginan la rabia de ver que hay gente que se aprovecha de los recursos de todos los chilenos”, respondió.

En ese sentido, el presidente recordó que, como Gobierno, “instalamos una comisión para que nos haga recomendaciones de cómo mejorar el estándar del Estado. Estamos trabajando en eso, esperamos hacer anuncios pronto. Mañana (hoy lunes) vamos a promulgar una ley contra los delitos económicos, pero sepan que para mí ha sido muy importante”.

“Ha sido muy duro, pero no duro como términos personales, no importan mis emociones en todo esto, sino que es algo que no podemos tolerar no más (…), no se pueden meter las cosas bajo la alfombra”, sentenció.