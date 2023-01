Este lunes, el presidente Gabriel Boric reiteró desde el Palacio de La Moneda, su condena a los ataques que sufrieron los poderes del Estado de Brasil: “Seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro invadieron, saquearon y destruyeron inmuebles de los tres poderes del Estado en Brasil en un claro intento por promover la ejecución de un golpe de Estado. Sobre lo ocurrido, no puede haber matices. Estas acciones son inaceptables, los silencios cómplices también, y no pueden relativizadas ni obviadas”. Al respecto, la autoridad dijo que, como Gobierno, “buscaremos con urgencia la convocatoria a una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que el resto de los países de la región se pronuncien al respecto”.