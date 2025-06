Boric al Congreso: “No se puede pedir en la mañana más eficacia ante el crimen y votar contra levantar el secreto bancario en la tarde”

El Presidente emplazó a los parlamentarios para avanzar en el proyecto de levantamiento de secreto bancario que ha sido criticado desde la oposición.

Durante su cuenta pública de este domingo, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la situación de la seguridad pública y el combate contra el crimen en el país.

En su discurso, el mandatario abordó los avances de su gobierno y también realizó un emplazamiento al Congreso en medio de la crisis de seguridad.

Boric señaló que “la seguridad ciudadana, el crimen y la inseguridad son hoy la principal preocupación de los chilenos. Este es un fenómeno mundial del cual nuestro país no está exento y hemos actuado en consecuencia”.

En este sentido, destacó el control territorial de las fronteras, la disminución de la tasa de homicidios respecto a los últimos años.

Posteriormente, puntualizó que “este mismo Congreso, ustedes han aprobado más de 60 leyes que han permitido modernizar nuestra institucionalidad ante las nuevas formas de delito, y la mayoría de estas iniciativas ha tenido apoyo transversal. Ahí están la ley antinarco, las técnicas investigativas, la tipificación del robo de madera, la votación para tener más dureza con la reincidencia delictual, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública o la modernización de la ley antiterrorista. Pero aún falta”.

“Y en particular me refiero a la ley de inteligencia económica, porque es urgente perseguir la ruta del dinero del crimen organizado y permitir que se levante el secreto bancario. No se puede, estimados congresistas, pedir en la mañana más eficacia ante el crimen organizado y votar contra levantar el secreto bancario en la tarde. Porque si no aprobamos esta ley, son los cabecillas de las bandas los que seguirán impunes”, añadió.

Posteriormente, sostuvo que “insto a este Congreso a avanzar ya en este proyecto”.