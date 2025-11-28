Bomberos refuerza su preparación ante una nueva temporada de incendios: coordinación, recursos y apoyo privado marcan la pauta

A semanas del inicio del verano, la institución se alista para enfrentar un escenario de altas temperaturas, sequía y riesgo extremo, mientras entidades privadas y gremiales fortalecen su aporte para mejorar equipamiento y capacitación.

A pocos días de que comience oficialmente el verano, las altas temperaturas y la baja humedad vuelven a encender las alarmas frente a la amenaza de una nueva temporada de incendios forestales. El recuerdo del megaincendio de Valparaíso, ocurrido en febrero de 2024 y que dejó más de 120 fallecidos sigue marcando a la ciudadanía y a las instituciones encargadas de enfrentar este tipo de emergencias. Las proyecciones de Conaf advierten que diciembre, enero y febrero concentran las condiciones más críticas para la propagación del fuego.

En este contexto, Bomberos de Chile ya se encuentra afinando su preparación para responder de manera eficiente y oportuna. La institución combina entrenamientos teóricos y prácticos que se desarrollan durante todo el año, en coordinación permanente con organismos como Conaf y Corma. Su objetivo es fortalecer las capacidades técnicas y operativas para actuar con rapidez frente a emergencias que, cada vez más, exigen altos niveles de especialización.

Sin embargo, desde la propia institución enfatizan que la capacitación por sí sola no es suficiente si no va acompañada de equipamiento adecuado. La adquisición de materiales, herramientas y tecnologías es clave para enfrentar incendios de gran magnitud, pero requiere de recursos que muchas veces sobrepasan los presupuestos disponibles. Por ello, el aporte de privados se convierte en un factor determinante para que los cuerpos de bomberos del país puedan estar realmente preparados.

Empresas y organizaciones han destacado la importancia de apoyar la labor de bomberos, señalando que su rol es esencial para la protección de la vida y la seguridad de las comunidades. En ese sentido, la Cámara Chileno Suiza de Comercio ha asumido un papel activo en la articulación de donaciones, tanto en Santiago como en regiones, impulsando iniciativas que buscan fortalecer la sostenibilidad y el acceso a mejores herramientas para la institución.

Mirando hacia 2026, la Cámara proyecta ampliar esta línea de trabajo y extender su presencia a nuevos territorios, como Antofagasta y otras zonas estratégicas para el desarrollo del país. Junto con eventos como Aquasur en Puerto Montt, el gremio busca fomentar la innovación y promover colaboraciones que refuercen la preparación frente a emergencias, especialmente en industrias como la minería y la energía.

Las iniciativas del mundo privado se suman así a los esfuerzos institucionales para enfrentar una amenaza que vuelve cada verano. Con condiciones climáticas cada vez más extremas, la articulación de capacidades, recursos y voluntades será clave para reducir el impacto de los incendios forestales en los meses que se aproximan.

Mira acá la nota de CNN Chile: