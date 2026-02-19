Bomberos advierte riesgo de nueva explosión por camión con gas tras incendio en Renca: Mantienen perímetro de seguridad

El comandante Rodrigo Espinoza explicó que el estanque presenta una fisura con llamas activas y válvulas de alivio en funcionamiento, lo que obligó a replegar equipos y enfriar el vehículo para evitar una detonación mayor.

Bomberos mantiene un amplio perímetro de seguridad en la emergencia registrada este jueves en Renca, luego de la explosión y posterior incendio en el sector de General Velásquez con Ruta 5.

En un punto de prensa, el comandante Rodrigo Espinoza explicó que aún existe riesgo de una nueva detonación por un camión con gas que mantiene combustible en su interior, presenta una fisura con llamas activas y tiene su válvula de alivio operando, lo que obligó a reordenar la estrategia y replegar a los equipos cerca de 100 metros.

#CNNChileRadio | Bomberos actualiza la información sobre el incendio en Renca, confirmando que hasta el momento la tragedia ha provocado 3 muertes y dejado a 10 personas heridas. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/hcPlwCqyRz — CNN Chile (@CNNChile) February 19, 2026

El comandante señaló que la situación obligó a modificar el despliegue en terreno para resguardar a los voluntarios. “Se reordenó la estrategia para poder tener un rango de seguridad para el personal que está trabajando en el lugar. Avanzamos aproximadamente sobre 100 metros para poder tener la distancia necesaria para poder trabajar”, afirmó.

Según explicó, el riesgo persiste porque el estanque presenta daños visibles y una fuga que mantiene el fuego activo. “Hay llamas que están saliendo a través de una fisura que tiene el estanque y se activó un sistema de válvula de alivio que informa que se va acercando a una posible explosión”, sostuvo.

Espinoza indicó que Bomberos está operando con líneas de agua y refuerzos de distintas comunas, además de apoyo municipal para garantizar el abastecimiento. En ese marco, explicó que el objetivo inmediato es enfriar el camión afectado y reducir el riesgo de una segunda explosión, antes de avanzar hacia el control total del incendio.

El comandante agregó que todavía no es posible ingresar al punto central donde se encuentran los camiones involucrados, precisamente por la amenaza de explosión. “Vamos a reducir un poco el riesgo de explosión en este momento y, posteriormente, nosotros podemos entregar más información”, señaló.

En esa línea, recalcó que, pese a que el fuego se encuentra circunscrito, el riesgo aún existe. “Se mantiene controlada la situación… existe el riesgo de explosión, por lo tanto, nosotros vamos a tratar de mantener eso bajo control”, dijo.

[Actualización] Delegado presidencial descarta segunda explosión

El delegado de la región, Gonzalo Durán, explicó que la situación se mantiene controlada y que es casi seguro que no habrá un segundo estallido del camión, dado el ahogo constante de la llama que sale desde el vehículo afectado.

Altas temperaturas complican el control del fuego

El comandante detalló que el tipo de combustible involucrado opera a temperaturas muy elevadas, lo que dificulta la extinción. “El tipo de combustible trabaja a altas temperaturas… lo que nosotros en este momento necesitamos es enfriar el camión y posteriormente proceder al control”, señaló.

De acuerdo con el balance preliminar entregado por Bomberos, la emergencia dejó al menos tres personas fallecidas y decenas de lesionados, mientras equipos de respuesta continúan trabajando para evitar nuevas detonaciones y controlar completamente el siniestro.