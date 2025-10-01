Blue Express y Copec anuncian inversión histórica de US$100 millones para transformar la logística en Chile

La empresa, líder en logística de última milla en Chile según la Fiscalía Nacional Económica (FNE), celebra 30 años de trayectoria con una cobertura que alcanza al 99,9% de los hogares del país y más de 3.200 puntos de entrega, retiro y devolución, entre Puntos Blue Express y estaciones de servicio Copec.

Blue Express, junto a Copec, anunció una inversión récord de US$100 millones destinada a su Master Plan, un ambicioso proyecto que busca consolidar a la compañía como el operador logístico más moderno y automatizado de Latinoamérica.

La empresa, líder en logística de última milla en Chile según la Fiscalía Nacional Económica (FNE), celebra 30 años de trayectoria con una cobertura que alcanza al 99,9% de los hogares del país y más de 3.200 puntos de entrega, retiro y devolución, entre Puntos Blue Express y estaciones de servicio Copec.

El plan contempla una ampliación de 40.000 m² en el hub principal de Santiago, la duplicación de bodegas en la capital y regiones, y la incorporación de sorters automatizados de alta velocidad, tecnología utilizada en mercados líderes como Europa y Asia. Con estas mejoras, Blue Express proyecta duplicar su capacidad a un millón de paquetes diarios en 2026 y generar más de 3.000 empleos en todo Chile.

Uno de los ejes clave es la expansión de lockers inteligentes en estaciones de servicio Copec. Actualmente existen 200 unidades operativas y se espera llegar a 500 antes de fin de año. Estos lockers permiten retirar compras en menos de 12 segundos, las 24 horas del día, con alta adopción entre usuarios: en septiembre se realizaron más de 7.500 retiros y el 97% de los clientes evaluó positivamente la experiencia.

“Estamos construyendo el futuro de la logística en Chile”, señaló Olivier Paccot, gerente general de Blue Express. Por su parte, Arturo Natho, gerente general de Copec, destacó que el proyecto permitirá triplicar la capacidad de reparto hacia 2030 y crear entre 2.000 y 3.000 nuevos empleos, reforzando el compromiso de la compañía con el progreso del país.

La sinergia entre Blue Express y Copec, tras su integración en 2022, ha permitido extender esta innovación a 123 comunas de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, incluyendo zonas remotas como San Pedro de Atacama, Chiloé y Puerto Natales. Con tecnología desarrollada junto a la startup chilena Kubi lockers y un modelo sustentable que reduce hasta un 60% las emisiones de CO₂, Chile se posiciona al nivel de referentes internacionales como Amazon, InPost o ZTO.