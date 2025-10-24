Bloqueo de celulares en cárceles: Gobierno anuncia aumento de cobertura a nueve recintos más

Un vez implementada esta segunda etapa, la cobertura del sistema de bloqueo de señal alcanzará un total de 30.582 internos, casi el 50% de la población penal recluida en el país.

Este jueves, el Gobierno anunció la expansión del sistema de bloqueo de señal de telefonía móvil a nueve cárceles adicionales a las que hoy cuentan con esta tecnología.

Esta medida, que se suma a la implementación ya existente en tres cárceles de Santiago, busca minimizar la comunicación ilícita de los internos con el exterior, usada frecuentemente para cometer estafas y otros delitos.

En una primera etapa, el bloqueo de celulares se implementó en Santiago 1, Santiago Sur (Ex Penitenciaría), REPAS y Capitán Yáber, cubriendo a cerca de 13.000 internos, es decir, cerca de un 20% de la población penal nacional.

Con la nueva expansión, cuya puesta en marcha está prevista para el primer semestre de 2026 y que será también en comunas diferentes a la Metropolitana, el sistema de bloqueo cubrirá a 17.303 personas privadas de libertad adicionales.

Si se suman ambas etapas, incluyendo 12 recintos en total, la cobertura del sistema de bloqueo de señal de celulares alcanzará un total de 30.582 internos, lo que equivale a casi el 50% de la población penal recluida en el país.

Por otra parte, debido a la necesidad de comunicación reguladay del uso malicioso que también se le puede dar a los teléfonos públicos, el proyecto incluye también la implementación de teléfonos públicos controlados, con reconocimiento biométrico, y tecnovigilancia (drones, detectores portátiles de celulares, lectores de SIM y más).

¿Dónde se implementará el sistema de bloqueos de señal de celulares en cárceles?