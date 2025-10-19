País cuentas de luz

Biministro García descarta ley corta para agilizar devoluciones por cobros excesivos en cuentas de luz

Por CNN Chile

19.10.2025 / 13:17

{alt}

El biministro de Economía y Energía afirmó que las compensaciones a los usuarios comenzarán en enero y que la reducción promedio en las tarifas será de un 2%.

Álvaro García, biministro de Economía y Energía, confirmó que las compensaciones por los cobros excesivos en las tarifas eléctricas se aplicarán directamente en las boletas a partir de enero de 2026, tras detectarse errores en el cálculo de los valores durante los últimos meses.

El representante de cartera, descartó impulsar una ley corta que adelante las devoluciones, señalando que el escenario electoral impide tramitar nuevas iniciativas. “No existe viabilidad política para aprobar algo así en plena campaña”, afirmó en Estado Nacional de TVN.

Rebaja limitada y sin efectos inflacionarios

Según reportó La TerceraGarcía explicó que los descuentos aparecerán reflejados en las cuentas de luz como una reducción equivalente al monto cobrado en exceso, lo que en promedio representará una baja del 2%.

También aclaró que las recientes alzas en las tarifas responden a la deuda acumulada con las empresas eléctricas entre 2019 y 2023, parte de la cual se paga mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo.

El ministro subrayó que el ajuste no generará presiones inflacionarias, calificando las proyecciones de un impacto económico mayor como “especulaciones sin fundamento”.

DESTACAMOS

Tendencias Un "Jardín de Sanación" impulsado por Easy renueva la esperanza para la Fundación Nuestros Hijos

LO ÚLTIMO

Mundo Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria a Gaza
Emiten aviso por tormentas eléctricas en tres regiones del sur del país: Revisa qué zonas afectará
Muere Sam Rivers, bajista fundador de la banda Limp Bizkit, a los 48 años
“Creemos que Chile estará con nosotros”: Hombre viajó 30 horas desde Marruecos para presenciar la final del Mundial Sub-20
Senador Coloma acusa a Republicanos de estrategia de tensión y critica concepto de "parásitos" del Estado
Senadora Vodanovic acusa a Kast de negacionismo sobre violaciones de derechos humanos en dictadura