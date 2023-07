Diversas organizaciones que defienden los derechos de los animales se han pronunciado después de que se viralizaran en redes sociales unos videos que muestran el trato hacia Bigote, un perro que ingresó al reality de Gran Hermano para hacer compañía a los participantes.

En ese contexto, Ignacia Uribe, fundadora de Vegetarianos Hoy, señaló: “lo que se puede hacer acá en Chile, y lo estuvimos conversando con otras organizaciones, es que cualquier persona que vea esto, y que le parezca mal lo que está pasando, deben ser hartas personas, porque fue mucha gente que le dio likes a la publicación de Brownie presidencial, es hacer una denuncia en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), respecto al programa y los hechos ocurridos. Esto se ha realizado otras veces con otros programas que han mostrado maltrato animal”.

“Es triste y frustrante lo que está pasando, porque finalmente lo está mirando todo el mundo. La verdad es que legalmente no se puede hacer mucho, porque el gran problema es que la casa de estudio está en Argentina. Entonces, por un tema de territorialidad, tiene que ser una organización o abogados argentinos que tomen algún tipo de acción y realicen una denuncia”, agregó la fundadora de Vegetarianos Hoy.

¿Los hechos constituyen maltrato?

En cuanto a la legislación chilena, Uribe remarcó que “la legislación chilena reconoce el maltrato animal a través de la Ley Cholito. Además, nosotros hemos trabajado también para que sean reconocidos todos los animales, como seres sintientes en la Constitución”.

Vegetarianos Hoy fue una de las tantas organizaciones detrás de la iniciativa popular de norma “Chile por los animales“, que concitó el apoyo de más de 637 mil personas en el nuevo proceso constituyente.

Sobre si los hechos constituyen maltrato, precisó que “a pesar de no ver el reality, estuve revisando algunos videos, y lo que dice específicamente la ley es que se considera maltrato animal, cualquier acción que le produzca sufrimiento y estrés algún animal de compañía. En este caso, cuando llegó el perrito a la casa estaba súper estresado. Luego, las amenazas que recibió, y a pesar de que alguien sostenga que no hizo nada, esas amenazas, los animales, las entienden y les provocan estrés, ya sea por el tono de voz y expresión social, pueden recepcionar el mensaje de otras maneras”.

Por tanto, añadió que “si estuvieran en Chile sí se podría hacer algo, juntar los antecedentes e ir a la Fiscalía, Carabineros, PDI, y no sería difícil porque están los videos. Sin embargo, están en Argentina y prima el tema de la territorialidad”.

Rescatar a Bigotes para que tenga que sufrir maltrato por parte de los participantes?? Exijo sanción para Lucas porque esto es maltrato, le apretó la boquita hasta que le doliera y anoche estaban hablando re mal de bigotes, no quiero ver que le hagan algo peor #GranHermanoCHV pic.twitter.com/1h08LWYcU0 — Cata (@Catalinacglez) July 17, 2023

“En Chile, existe una amplia conciencia sobre el tema animal. Ha ido creciendo con el tiempo, y hay muchas familias donde los animales se consideran como hijos. De hecho, hace poco vimos cómo se perdió una llama en Limache, y era un miembro más de la familia”, sostuvo Uribe.

Es por eso que nuevamente, al igual que en el proceso constitucional anterior, afirmó la otra fundadora de Vegetarianos Hoy: “Junto a organizaciones, presentamos una iniciativa popular para que los animales sean reconocidos como seres sintientes. Fuimos la iniciativa con más votos, y esperamos que el Consejo Constitucional discuta esta propuesta y quede en el borrador de la nueva constitución”.

Reacción de Gran Hermano

Por su parte, “Gran Hermano” se pronunció tras el caso de Bigote, señalando que “con el paso de los días he visto actitudes que no logró comprender: chistes de mal gusto, cuestionamientos sobre comprarle o no comida y acciones inadecuadas en el trato de un animal, que me han obligado a hacer este llamado de atención”.

En ese contexto, remarcó que es esencial que los animales reciban un tratado adecuado y respetuoso. No obstante, detalló que “lamentablemente, en los últimos días he observado y recopilado evidencia suficiente para sentir que Bigote no siempre se le ha tratado con el amor que necesita una mascota“.

“Como dueño de esta casa, les advierto que si vuelvo a ver alguna actitud, comentario o broma en perjuicio de Bigote, tomaré las medidas más severas, que van desde una amonestación hasta la expulsión de la casa. Deben recordar que sus actos los están viendo millones de personas alrededor del planeta; por lo mismo, les pido dar el ejemplo y tratar a Bigote como un integrante más de la familia”, advirtió.