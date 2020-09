El vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se refirió este martes a la declaración realizada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en que condenó las violaciones a los derechos humanos en Venezuela luego del informe realizado por la ONU.

“Qué bueno que le haya hecho bien el hecho de estar como un posible candidato presidencial en moderar y ahora sí creer en los DD.HH. Ahora, me pasa que su partido no cree en eso”, dijo.

En conversación con Radio Infinita, la autoridad indicó que “yo celebro que se haya alejado de la línea de su partido”, pero criticó que “obviamente después cae en la cultura del empate y otras cosas más que tampoco son adecuadas”.

En ese sentido, Bellolio defendió la postura del oficialismo ante la materia y aseguró que “yo no he visto a nadie en el último tiempo que justifique atrocidades a los DD.HH. Eso ya no existe dentro de la centroderecha ni de ninguna de las autoridades de los principales partidos. No existe, no hay posibilidad empate en esta materia”.

Debido a lo anterior, aseguró que “pretender comparar o empatar de lo que sucede en Venezuela con casos de personas después del 18 de octubre en Chile, donde hay investigaciones independientes para que se asegure que no haya impunidad, versus el otro, donde se ha asesinado y torturado a mansalva con tal de exterminar al que piensa distinto, es simplemente una comparación que no tiene ninguna fórmula de llegar a igualdad”.

“Pretender igualar una democracia, con una dictadura asesina, es simplemente absurdo porque no hay empate posible”, añadió.

“En Chile hay que establecer una línea base, que es que en Chile se respetan los derechos humanos siempre y se condene una violaciones a los derechos humanos en todo tiempo y en todo lugar”, cerró.

