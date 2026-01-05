País policial

Bebé de 3 días de vida resulta herido tras accidente en Recoleta: Habría sido causado por conductor en estado de ebriedad

Por CNN Chile

05.01.2026 / 07:53



El conductor implicado fue detenido y será puesto a disposición de la Fiscalía Centro Norte.

La noche de este domingo, un lactante de solo tres días de vida y su madre resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana.

Lo que se sabe del choque en Recoleta

Según la información preliminar, el vehículo en el que viajaba el recién nacido junto a su madre y padre fue impactado por otro vehículo con dos hombres adultos en su interior.

El conductor de este segundo auto, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, habría intentado escapar tras el choque, siendo detenido algunos minutos más tarde.

El Teniente de Carabineros, Diego Vega, oficial de ronda Prefectura Santiago Norte, detalló que “detuvieron a un adulto que bajo los efectos del alcohol habría provocado el accidente”.

“En el hecho se vio involucrado un lactante de tres días de vida, el que fue atendido por personal de salud y, por protocolo, trasladado hasta el centro asistencial para ser evaluado de manera preventiva”, agregó el funcionario.

El conductor implicado finalmente quedó detenido y será puesto a disposición de la Fiscalía Centro Norte.

