Barrio Meiggs: Operativo por retiro de toldos azules dejó 14 detenidos tras enfrentamientos

En total, las autoridades reportaron 14 detenidos en una jornada marcada por enfrentamientos y barricadas.

Durante este miércoles, la Municipalidad de Santiago, en conjunto con Carabineros de Chile, ejecutó la tercera etapa del operativo policial que tiene como objetivo retirar el comercio informal del Barrio Meiggs, en la comuna de Santiago.

El operativo comenzó el martes de esta semana y ha estado marcado por desórdenes públicos en el sector, debido a la resistencia de comerciantes informales a abandonar el lugar, lo que ha provocado enfrentamientos entre Carabineros y vendedores.

Hasta ahora se registran 14 personas detenidas. Al respecto, el general y jefe (s) de la Zona Oeste de Carabineros, Víctor Vielmael, comentó en un punto de prensa que 5 de ellas son extranjeras, de nacionalidad venezolana, ecuatoriana y colombiana.

“Hemos realizado una labor preventiva en este sector, que nos ha permitido controlar y fiscalizar a más de 650 personas, donde hemos realizado controles de identidad (…) a más de 120 vehículos hemos controlado en el sector”, explicó.

Según el general, las causas de las detenciones se debieron a diversos motivos, principalmente porte de armas blancas, contrabando de cigarrillos, falsificación de instrumentos públicos e infracción a la Ley de Drogas.

Al respecto, el delegado presidencial, Gonzalo Durán, agradeció la cooperación de Carabineros de Chile y señaló que se continúa avanzando en la recuperación integral del Barrio Meiggs, tras finalizar de manera “exitosa” esta tercera etapa.

“Seguimos avanzando en la recuperación integral (…) que considera cuatro etapas de despeje, recuperación del espacio público, retiro de estructuras irregulares y toldos azules, y que mantiene una estrategia para enfrentar a las economías ilícitas, a las mafias que son responsables de la distribución y de la comisión de múltiples delitos, incluidos los tributarios”, explicó.

Agregó que “sigue un trabajo colaborativo también con instituciones como Servicios de Impuestos Internos, Servicios de Aduanas, Dirección del Trabajo, entre muchos otros”.