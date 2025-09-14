Bárbara Figueroa apunta a presidente UDI y acusa una “atimañana” por parte de la derecha para “eliminar por vía administrativa” la candidatura de Jadue

La militante comunista, en diálogo con Radio Nuevo Mundo, afín al PC, afirmó que "probablemente el que respira con mayor tranquilidad hoy día es Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, ¿no?".

La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa arremetió con toda en contra de la derecha, y en especial del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, tras la decisión del Tricel de sacar del padrón a Daniel Jadue, lo que terminó lo eliminarlo de la carrera al Congreso.

“Porque es evidente que esto tiene que ver con una estrategia que presentó la derecha de mover a Guillermo Ramírez desde los distritos, de las comunas ABC1, donde ellos se mueven con bastante holgura para salir electos, moverse al distrito nueve. Pero claramente con una estrategia de esta envergadura detrás, es decir, eliminar por la vía administrativa judicial a un candidato para poder instalarse”, complementó.

Y cerró con que “aquí el gran beneficiado de esto es la UDI y Renovación Nacional. Por vía administrativa, ellos hoy día quieren pretender resolver una elección”.

“Acá no solamente hay una violación al derecho de nuestro compañero de Daniel, sino que por sobre todas las cosas hay una artimaña, una trampa judicial —no digo de los tribunales— sino que de la estrategia electoral de la derecha para impedir, que sea por la vía de la soberanía popular, que determinemos quiénes son realmente los candidatos. Esto nos parece razón suficiente, al menos, para estar disponibles a todas aquellas acciones que pueden ayudar a nuestro compañero”, concluyó Figueroa.