Reajuste al sector público: Bancada UDI advierte con ir al TC si Gobierno logra aprobar en el Congreso normas de “amarre”

Desde el Gobierno descartaron que haya "amarres" .

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el diputado Jorge Alessandri, anunciaron que como bancada que acudirán al Tribunal Constitucional (TC) si es que el Gobierno logra aprobar en el Congreso las normas de “amarre” en el marco de la ley de reajuste al sector público.

La semana pasada, el Gobierno llegó a acuerdo con la mayoría de las organizaciones sindicales reunidas en la mesa del sector público. Sin embargo, los gremialistas expresaron su rechazo por uno de los puntos acordados, el cual incorpora la “confianza legítima” y la reduce de cinco a dos años.

Según señalaron, esta acción contradice fallos de la Corte Suprema y ordena a la Contraloría General de la República resolver las demandas de los trabajadores, pese a que la institución determinó previamente que esto era competencia de los tribunales de justicia.

La bancada, además, señaló en un comunicado que la actitud del Ejecutivo es “impropia, deshonesta e irresponsable” y que dicha norma perjudica a los funcionarios de carrera y “abre la puerta a la creación de una verdadera ‘planta paralela’ en la administración pública, integrada por operadores y apitutados políticos afines al actual Gobierno”.

A pesar de que desde el Gobierno han entregado las razones detrás de la decisión, descartando que haya “amarres”, tanto Ramírez como Alessandri afirmaron que si el Congreso aprueba las disposiciones ingresarán un requerimiento ante el TC por ser normas que se alejarían de las ideas matrices del proyecto.

Así, llamaron a las colectividades de centroizquierda a rechazar el punto más polémico del acuerdo. “No se trata de una disputa ideológica, sino que de actuar con la mayor responsabilidad y no terminar siendo cómplices de una maniobra totalmente impropia e inmoral”, argumentaron.

“Lo que aquí está en juego no es el reajuste salarial de los funcionarios públicos, sino que la forma en cómo se respeta la democracia y la alternancia en el poder. Así que si el actual Gobierno insiste en dejar amarrado a sus operadores, solo por una afinidad política e ideológica, no vamos a dudar un minuto en recurrir al TC para frenar este verdadero abuso”, cerraron.