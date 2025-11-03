Balance de tránsito por fin de semana largo: 29 fallecidos y 193 detenidos por conducir ebrios o bajo efectos de las drogas

Carabineros cursó más de 2 mil infracciones de tránsito, relacionadas principalmente por manejar con exceso de velocidad y por no uso del cinturón ni del Sistema de Retención Infantil (SRI).

Carabineros entregó un nuevo balance de tránsito por el fin de semana largo, informando que entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre fallecieron 29 personas, 354 lesionados y hubo 522 accidentes de tránsito.

El general Víctor Vielma, jefe de la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, señaló que en los días mencionados salieron desde la Región Metropolitana 452.643 vehículos.

Funcionarios policiales realizaron 61.753 fiscalizaciones a nivel nacional, con 13.923 exámenes de alcotest y narcotest, con un total de 193 detenidos. De ese total, 102 fueron por conducción en estado de ebriedad, 42 por la ingesta de alcohol, 48 por consumo de sustancias ilícitas y psicotrópicas y 1 por conducir a velocidad temeraria.

Además, se cursaron 2.033 infracciones de tránsito, principalmente por manejar con exceso de velocidad, no uso del cinturón de seguridad y no uso del Sistema de Retención Infantil (SRI).

El general comentó que “pese a todas las acciones preventivas y la presencia activa de Carabineros en todas las rutas a nivel nacional, lamentablemente fallecieron 29 personas quienes salieron a celebrar y a reencontrarse en familia, lo que culminó con una tragedia”.

En esa línea, llamó a las personas a que “durante sus desplazamientos o cuando programen viajes lo hagan de forma responsable, a una velocidad razonable y prudente, para seguir evitando que esta cifra aumente”.