Presentan balance del Plan Calles Protegidas: Se han realizado más de 925 mil controles desde 2022

El Ministerio de Transportes presentó un balance del Plan Calles Protegidas a tres años de su puesta en marcha.

Desde noviembre de 2022 a la fecha, se han realizado más de 925 mil controles a nivel nacional -800 mil a vehículos particulares y 125 mil a motocicletas- y cursándose cerca de 280 mil citaciones en total.

Las inspecciones, además, “han mostrado un cambio positivo en la conducta de los conductores“, lo que se refleja en “una reducción de casi la mitad en la tasa de incumplimiento respecto de 2022”, informó el Ministerio.

En autos particulares, por ejemplo, “la tasa de rechazo (proporción de citaciones versus controles) bajó de 46,8% en 2022 a 25,5% en 2025. Vale decir, 21 puntos porcentuales menos. Y para el caso de las motocicletas, el incumplimiento se redujo de 32,4% a 21,7% en el mismo período”.

Así, las citaciones a juzgados se redujeron un 45% en automovilistas y en 33% en motociclistas.

El ministro Juan Carlos Muñoz detalló que al observar la tasa de citaciones entre noviembre de 2022 y noviembre de 2025, hay “claramente una reducción promedio cercana al 40%, entre autos y motos”.

“Son números contundentes, que demuestran que el despliegue en calles colabora significativamente en una mayor responsabilidad al conducir, no solo con el hecho de portar la documentación de un auto particular o una moto, sino también, porque mayor presencia en las calles también genera una mayor percepción de seguridad”, agregó.

Adicionalmente, el Plan Calles Protegidas ha permitido retirar de circulación más de 35 mil vehículos que no contaban con las condiciones mínimas para operar. De ese total, 27 mil corresponden a autos y más de 7.500 a motos.