Balance de tránsito por Fiestas Patrias: Cifra de muertes aumenta a 17

Carabineros entregó un nuevo balance de tránsito en el marco de las Fiestas Patrias.

Hasta las 23:59 horas del sábado 20 de septiembre, se reportó la muerte de 17 personas, cifra que significa una disminución de 10,7% respecto al 2023, informó la coronel Estrella Sotelo, prefecto de Tránsito y Carreteras.

Asimismo, se han registrado 456 siniestros viales, lo que equivale a una disminución de 37,2% en comparación al 2023

Entre las principales causas se encuentran conducción a exceso de velocidad, conducción no atenta a las condiciones del tránsito, conducción en estado de ebriedad e imprudencia de peatones.

“Sobre la base de estas causas, Carabineros ha trabajado activamente manteniendo presencia a nivel nacional”, añadió la coronel.

Hasta la fecha se han realizado más de 68 mil controles vehiculares, en los cuales se han cursado aproximadamente 1.500 infracciones por superar los límites de velocidad establecidos.

Junto al Senda se han realizado más de 19 mil exámenes para detectar la presencia de alcohol, tras lo cual se ha detenido a más de 190 personas que han conducido en estado de ebriedad, 90 personas han manejado para la influencia del alcohol y 50 personas bajo la influencia de las drogas.

“Queremos seguir llamando a la autoconciencia, al autocuidado y a la responsabilidad (…) No queremos que esta cifra aumente, por eso vamos a seguir trabajando”, indicó.