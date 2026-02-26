Ministro Figueroa y balance en Bienes Nacionales: “Transferimos un 300% más de terrenos para vivienda que la administración anterior”

En conversación con CNN Chile Radio, el secretario de Estado destacó la recuperación de más de mil hectáreas mediante desalojos y la puesta a disposición de suelos fiscales para enfrentar la crisis de vivienda. Francisco Figueroa defendió el rol de su cartera como un pilar estratégico para el legado del Ejecutivo y no solo como una "bodega de propiedad".

El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, realizó un detallado balance de su gestión a pocos meses del cierre del gobierno del presidente Gabriel Boric.

En entrevista con CNN Chile Radio, el secretario de Estado resaltó el incremento sustancial en la entrega de terrenos para fines sociales, asegurando que bajo su administración se han transferido más de 300 hectáreas para soluciones habitacionales, lo que representa un aumento cercano al 300% en comparación con el periodo anterior.

¿Qué dijo el ministro sobre la recuperación de terrenos?

Uno de los puntos centrales abordados por el titular de la cartera fue la estrategia de fiscalización y recuperación de paños fiscales que se encontraban en desuso o bajo ocupaciones ilegales. “Concretamos más de 240 desalojos durante nuestro gobierno. Estamos hablando de 1.070 hectáreas, que son como 16 estadios nacionales”, explicó Figueroa, subrayando que estos espacios han sido reorientados a proyectos de interés público para evitar que vuelvan a ser focos de inseguridad.

En esa línea, destacó el hito de la nueva Cineteca Nacional, que se ubicará en un terreno aledaño al Museo de la Memoria que anteriormente funcionaba como un basural. “Es una inversión de más de 22 mil millones de pesos. El Estado no había podido concretar proyectos ahí y hoy está entregado al servicio del patrimonio”, señaló.

Respecto a la Emergencia Habitacional, el ministro fue enfático en desestimar las críticas de sectores de oposición sobre una supuesta falta de gestión. Figueroa recordó que, en regiones como Antofagasta, la administración de Sebastián Piñera entregó “cero hectáreas” para vivienda, mientras que hoy las cifras demuestran un cambio de paradigma: “Me voy de este cargo con mucha tranquilidad y orgullo. El aumento es muy significativo”.

Consultado sobre la continuidad de sus políticas ante la llegada de la futura ministra Catalina Parot, Figueroa reveló que durante las reuniones de traspaso puso especial énfasis en los sitios de memoria.

“Le expliqué en detalle proyectos que han salido muy bien y que son muy bonitos. Espero que se mantengan, porque permiten educar a las nuevas generaciones para que la dignidad humana sea el piso de la política y no se haga política a cualquier precio, como se hizo en dictadura“, manifestó el secretario de Estado.