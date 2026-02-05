País policial

Balacera en Lo Espejo deja dos heridos graves: Carabineros busca a los autores

Por Michel Nahas Miranda

05.02.2026 / 07:20

{alt}

El ataque ocurrió de madrugada en calle Cimaltepec y fue alertado por vecinos tras oír varios disparos. Ambos lesionados recibieron impactos en las piernas y quedaron fuera de riesgo vital.

Carabineros investiga una balacera que dejó a dos hombres heridos durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en calle Cimaltepec, en la Villa Las Dunas, donde ambas víctimas recibieron disparos en sus piernas y fueron trasladadas a un centro asistencial con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital.

La emergencia fue reportada por vecinos del sector, quienes tras escuchar una serie de disparos alertaron a personal de la 11ª Comisaría de Carabineros y a inspectores municipales.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a dos hombres adultos con heridas en sus extremidades inferiores.

Traslado a un centro asistencial y estado de los heridos

Según la información disponible, ambos lesionados fueron llevados hasta el Cesfam más cercano. Posteriormente se indicó que quedaron con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital.

No se informó la identidad de las víctimas ni el recinto asistencial específico donde permanecen.

De acuerdo con el reporte, los disparos fueron efectuados por sujetos que, hasta ahora, no han sido identificados. Carabineros mantiene diligencias para determinar la dinámica del ataque y dar con los responsables.

La investigación continúa para identificar a los autores y establecer las circunstancias del ataque. No se informó si existen detenidos ni si se levantaron evidencias balísticas en el sitio del suceso.

DESTACAMOS

Servicios Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?

LO ÚLTIMO

País EN VIVO | CNN Chile Radio: Jueves 5 de febrero de 2026
ENAP informa precios de las bencinas para la segunda semana de febrero: ¿Subieron, bajaron o se mantuvieron?
Resultados del Subsidio Eléctrico: Revisa en qué fecha se darán, montos y requisitos
"Zara me acusó de robo": Clienta de Parque Arauco denuncia falsa imputación por parte de guardias de la tienda
Abogado es multado tras presentar escrito con jurisprudencia falsa generada por IA en tribunal de Concepción
Donald Trump afirma que los ciudadanos que murieron a tiros por ICE en Minneapolis “no eran ángeles”