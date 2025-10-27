Balacera con más de 50 disparos en La Pintana deja a un hombre grave y una segunda víctima prófuga

El ataque ocurrió durante la madrugada de este lunes en la intersección de Ciudad de México con Porto Alegre. El conductor del vehículo recibió un disparo en la cabeza, mientras que una mujer que lo acompañaba huyó del lugar tras ser entrevistada por Carabineros.

Una violenta balacera se registró durante la madrugada de este lunes en la comuna de La Pintana, dejando a un hombre en estado grave y a una segunda víctima identificada que se dio a la fuga.

Según información policial, el hecho ocurrió cerca de la una de la madrugada en la intersección de calle Ciudad de México con Porto Alegre, al sur de la Región Metropolitana. Un grupo de desconocidos habría atacado un automóvil que terminó con múltiples impactos de bala en su carrocería.

El conductor del vehículo, un hombre adulto, recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece internado. En el mismo automóvil viajaba su madre, quien también resultó herida y posteriormente huyó del lugar tras ser entrevistada por Carabineros.

De acuerdo con los primeros peritajes, se efectuaron más de 50 disparos en el sitio del suceso. El vehículo, que presenta graves daños y la pérdida de una de sus puertas traseras, terminó impactando contra un árbol.

En el lugar se incautó un arma de fuego, cuyo número de serie no coincide con la documentación hallada, lo que será investigado por la Policía de Investigaciones bajo instrucción del Ministerio Público.