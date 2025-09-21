País policial

Bajos de Mena: Hombre es asesinado a tiros en plena vía pública

Por CNN Chile

21.09.2025 / 10:47

Las autoridades policíacas detallaron que se trata de un hombre adulto cuya identidad aun se desconoce.

La madrugada de este domingo, un hombre fue asesinado a tiros en el sector Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto.

Lo que se sabe del crimen en Bajos de Mena

El hecho ocurrió cerca de las 06:00 horas en la intersección de Estación Chiguayante con La Lechería, hasta donde concurrió personal policial tras llamados de vecinos por disparos.

Ya en el lugar, los funcionarios confirmaron el fallecimiento de un hombre adulto, de entre 20 y 30 años, quien murió en el lugar y hasta el momento no ha podido ser identificado.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y el OS-9 de Carabineros se encuentran realizando las diligencias investigativas para esclarecer los hechos y dar con el paradero del atacante.

