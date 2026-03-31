Bachelet desclasifica inédito diálogo con Piñera: “Si tú quieres ser Secretaria General de la ONU, yo te apoyo y te propongo”

La exPresidenta aseguró que el ofrecimiento se produjo en uno de los viajes que realizaba a fines de año a Chile, mientras se desempeñaba como Alta Comisionada en la ONU.

Durante su participación en un conversatorio organizado por la Universidad de Valparaíso, la exPresidenta Michelle Bachelet abordó su postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Esto, luego que el Gobierno de José Antonio Kast anunciara que le había quitado el apoyo a su candidatura, la que sigue manteniendo el respaldo de países como Brasil y México.

Al respecto, la expresidenta señaló que “en este momento hay solo cuatro candidatos. Digo esto porque por ahí se ha dicho que hay una diversidad enorme de candidatos. La vez pasada eran 13 candidatos (…) ahora son solo cuatro”.

Posteriormente, Bachelet desclasificó una conversación que tuvo con el fallecido exPresidente Sebastián Piñera, y aseguró que le había planteado respaldar su eventual candidatura al organismo internacional.

“Quiero contarles una anécdota que poca gente sabe. Cuando yo estaba en Naciones Unidas, dirigiendo una agencia, vine a Chile, yo venía a tratar de ver a mi familia en Pascua y Año Nuevo. Y cuando yo venía el Presidente Piñera siempre me invitaba a reunirme para conversar distintos temas, para que uno le diera opinión o le sugiriera cosas”, relató.

“Estando yo ahí, me dice: ‘Michelle, ¿no quieres ser la próxima Secretaria General de Naciones Unidas?’. Y yo en ese momento jamás hubiera pensado ser Secretaria General, le dije: ‘No, de ninguna manera’. ‘No, pero te insisto, si tú quieres ser Secretaria General, yo te apoyo y te propongo'”, detalló la exmandataria.

Finalmente, apuntó a que “lo que quiero decir es que cuento con el apoyo de Brasil y México y espero de otros países. Y vamos a seguir adelante, porque cualquiera sea el resultado, vale la pena dar la pelea porque la primera mujer sea Secretaria General”.