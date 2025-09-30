Bachelet aborda candidatura a Secretaría General de la ONU y promete “dar la pelea”: “Si nos resulta, nos resulta”

La expresidenta emitió sus comentarios previo al concierto de Silvio Rodríguez en el Movistar Arena.

La expresidenta Michelle Bachelet se refirió a su postulación a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmando que dará “la pelea”.

Los dichos de la otrora mandataria a la prensa se dieron en medio de un concierto del cantautor cubano Silvio Rodríguez en el Movistar Arena la noche de este lunes.

“Bueno, no sé, da lo mismo. Voy a dar la pelea, si nos resulta, nos resulta”, señaló, según consignó Meganoticias, mientras que a ADN afirmó que: “feliz (por la postulación), veremos qué pasa, puede que no resulte, pero vamos a dar la pelea”.

Pública celebró su cumpleaños

Durante el concierto, el público del Movistar Arena ovacionó a la expresidenta a su llegada al recinto y festejó su cumpleaños número 74, cantándole el clásico Cumpleaños feliz, según se aprecia en diversos registros del momento.