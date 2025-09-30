Bachelet aborda candidatura a Secretaría General de la ONU y promete “dar la pelea”: “Si nos resulta, nos resulta”

¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News
La expresidenta emitió sus comentarios previo al concierto de Silvio Rodríguez en el Movistar Arena.
La expresidenta Michelle Bachelet se refirió a su postulación a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmando que dará “la pelea”.
Los dichos de la otrora mandataria a la prensa se dieron en medio de un concierto del cantautor cubano Silvio Rodríguez en el Movistar Arena la noche de este lunes.
“Bueno, no sé, da lo mismo. Voy a dar la pelea, si nos resulta, nos resulta”, señaló, según consignó Meganoticias, mientras que a ADN afirmó que: “feliz (por la postulación), veremos qué pasa, puede que no resulte, pero vamos a dar la pelea”.
Durante el concierto, el público del Movistar Arena ovacionó a la expresidenta a su llegada al recinto y festejó su cumpleaños número 74, cantándole el clásico Cumpleaños feliz, según se aprecia en diversos registros del momento.
La expresidenta Michelle Bachelet se hace presente en el Movistar Arena para el primer concierto de Silvio Rodríguez en Chile. El público la ovacionó de pie a su llegada y ahora le cantan cumpleaños feliz. Hoy cumple 74 años. pic.twitter.com/zk9uDo3pl6
— Oscar Garrido A. (@OscarGarridoA) September 29, 2025
