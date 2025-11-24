Avanza en el Senado discusión por la ley de Presupuestos 2026: ¿Qué se viene?

La instancia comenzará durante la mañana y será hasta total despacho.

Este lunes, el Senado continuará con la discusión sobre la ley de Presupuestos 2026.

La tramitación comenzó el pasado jueves y este sábado vence el plazo legal para el despacho de la iniciativa. Es por ello que los parlamentarios intentan llegar a acuerdo para dar viabilidad a la propuesta presentada por el Gobierno.

En la segunda jornada se visaron 13 partidas, correspondientes a los ministerios de la Mujer y de Justicia, Poder Judicial, entre otras,

El sábado se presentaron las últimas indicaciones y esta jornada se retomará la discusión, buscando revertir los rechazos que se hicieron en la Cámara de Diputados. De todos modos, sigue el debate sobre la necesidad de hacer recortes más grandes en las distintas partidas.

Tras la sesión del sábado, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), subrayó en que se trata de un presupuesto que ejecutará el próximo Gobierno y que lo que está en discusión apunta a que “los ingresos están mal calculados, que los gastos están sobredimensionados”.

Para la jornada, dijo esperar que “haya buen espíritu” y que “podamos concluirlo de la mejor manera posible, probablemente no va a haber acuerdo en todo, pero ojalá que podamos tener al menos claridad de las reglas del juego para el próximo gobierno”.

Por otro lado, el senador Gastón Saavedra (PS), se mostró optimista, señalando que “hoy se ha encauzado nuevamente el debate del presupuesto y se han dejado fuera todo lo que son supuestos, eventuales situaciones que nunca han tenido un fundamento preciso”.

“Lo concreto es que se presenta un presupuesto de la nación que crece acorde con el crecimiento que va a tener el país -1,7%- y las fuentes de ingreso que tiene el presupuesto son el royalty minero -1.500 millones de dólares- que además distribuyen para las regiones y municipios y los impuestos de la nación que han ido mejorando sus ingresos”, acotó.