Avanza en la Cámara de Diputados proyecto que autoriza monumento al expresidente Piñera

El texto del proyecto señala que las obras para erigir el monumento estarán financiadas a través de "erogaciones populares obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados" y que "la autorización permite colectas públicas en todo el país, en coordinación con la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique".

A Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados pasó el proyecto que autoriza instalar un monumento en honor al expresidente Sebastián Piñera.

La Comisión de Gobierno Interior aprobó en forma unánime las últimas normas de la iniciativa, que comenzó a votarse el pasado 27 de enero, cuando se aprobó la autorización para erigir un monumento al exmandatario.

En este nuevo período legislativo, la instancia “rechazó una indicación del exdiputado Matías Ramírez que restringía las formas de obtener el financiamiento”, indicaron desde la Cámara.

Dicha indicación “prohibía la realización de colectas públicas para tal fin y la publicidad o promoción que exalte la figura del expresidente de la República”, pero fue rechazada por 11 votos y una abstención.

Mientras que las normas restantes pendientes tuvieron un apoyo unánime.

De ese modo, la iniciativa quedó en condiciones de pasar a la Sala de la Cámara Baja.

En cuanto al financiamiento, la legislación señala que “las obras para erigir el monumento se financiarán mediante erogaciones populares obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. La autorización permite colectas públicas en todo el país, en coordinación con la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique”.

Los excedentes de las erogaciones “financiarán la publicación de obras de su legado y otras iniciativas que determine la comisión”.

En tanto, la comisión ad honorem para llevar a cabo el proyecto estará integrada por: