Avanza en la Cámara Baja el proyecto de ley que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada

La iniciativa plantea que la maternidad subrogada es una "forma de mercantilización de la gestación".

La Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó por nueve votos a favor el proyecto de ley que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada.

La iniciativa -propuesta en moción por el diputado Juan Irarrázaval- apunta a que la maternidad subrogada es “contraria a la dignidad de las mujeres, niños y niñas” y es observada como “una forma de mercantilización de la gestación”.

Es por ello que se plantea establecer la nulidad de pleno derecho de los contratos de gestación por sustitución y “disponer que la filiación materna se determine por el parto”.

Por ello, se tipifican como delitos la “intermediación, promoción, organización y comercialización de la maternidad subrogada. Esto incluye la participación de profesionales de la salud y conductas que se aprovechen de la vulnerabilidad de las mujeres”.

El proyecto establece que dichas infracciones podrían ser sancionadas con penas de presidio y multas.

Asimismo, se planteó la incorporación de medidas preventivas en los ámbitos de adopción y sanitario. Por ejemplo, se podría “prohíbir la transferencia de óvulos con fines reproductivos o la adopción por parte de personas o parejas que hayan participado en acuerdos de maternidad subrogada”.