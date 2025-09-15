Avanza en el Senado el proyecto de ley que agiliza la obtención de permisos de urbanización y edificación

La iniciativa fue respaldada por la Sala y ahora pasará a ser discutida en particular en la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

La iniciativa establece plazos para que la Dirección de Obras Municipales (DOM) correspondiente “se pronuncie sobre una solicitud de permiso de construcción y fija que el plazo de 30 días que se establece para la presentación de reclamos en contra de las resoluciones dictadas por el DOM y de los rechazos de las solicitudes de permisos de construcción, se contarán desde la fecha de publicación o notificación de la resolución o de la presentación de la solicitud, según corresponda”.

Asimismo, se indica que la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) respectiva tendrá la tarea de resolver el o los reclamos en un plazo de 40 días hábiles, contando desde el vencimiento de los plazos señalados.

Sobre la tramitación de permisos de urbanización, se dispone que “cuando se trate de proyectos que exijan la elaboración de un informe de mitigación, la resolución que apruebe dicho informe será requisito para la recepción de las obras aprobadas en el correspondiente permiso o autorización”.

En esos casos, la resolución que apruebe el informe de mitigación “tendrá una vigencia de 10 años desde la fecha de su notificación, y deberá ser revisada si el proyecto experimenta modificaciones, para verificar la suficiencia de las medidas”.