Avanza en el Congreso el proyecto que obliga a restaurantes ofrecer agua potable gratis a consumidores

La iniciativa fue respaldada en el Senado con 21 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones.

En condiciones de cumplir su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados quedó el proyecto de ley que obliga a establecimientos de expendio de comidas y bebidas a ofrecer un vaso de agua potable gratis a consumidores.

Esto, luego de que la Sala del Senado aprobara la idea con 21 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones.

El presidente de la Comisión de Salud, senador Iván Flores, explicó en el hemiciclo los alcances de la iniciativa, señalando que busca facilitar y promover el consumo de agua potable.

“La ingesta insuficiente de agua está asociada a enfermedades crónicas”, acotó.

En concreto, el texto indica que “los establecimientos comerciales cuya actividad consista en la venta de alimentos preparados para consumo dentro del local, tales como restaurantes, fuentes de soda y locales de comida rápida deberán poner a disposición de sus clientes, en sus mesas o en proximidad a ellos y sin necesidad de requerimiento previo, un recipiente con agua potable en cantidad suficiente para su consumo. Su provisión tendrá carácter gratuito y será considerada un servicio complementario a la oferta del establecimiento”.

En el debate parlamentario, la senadora Ximena Ordenes apuntó al impacto positivo de la ingesta de agua. También comentó que la recomendación internacional apunta consumir entre 2 a 3 litros de agua al día, pero que en Chile el consumo está muy por debajo de eso.

“El bajo consumo de agua es un problema de salud pública y eso requiere un compromiso de todos los actores”, indicó.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro acotó que “gracias al agua podemos combatir el sobrepeso y la obesidad” en un país que tiene el 70% con sobrepeso u obesidad y donde los escolares de quinto básico tienen un nivel de sobrepeso y obesidad que supera el 50% en promedio.