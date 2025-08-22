Avanza en la Cámara Baja proyecto que regula la dieta vitalicia que reciben expresidentes

La iniciativa fue despachada a Sala.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a Sala el proyecto de ley que busca regular la dieta vitalicia que reciben los expresidentes.

El presidente de la instancia, Jorge Alessandri, explicó que la dieta comenzará a pagarse luego de que un mandatario haya concluido su período presidencial, sin importar su edad.

El texto establece la eliminación de las asignaciones adicionales, que actualmente ascienden a $12 millones mensuales, y que si un expresidente que recibe la dieta percibe ingresos desde el mundo público o privado, dejará de contar con el beneficio.

“En caso de que un expresidente opte por postular a un cargo de elección popular, este no podrá recibir la dieta durante los tres meses que dure la campaña”, detalló el parlamentario.

Discusión parlamentaria

En la comisión, Andrés Longton apuntó al ahorro y dijo que “hoy día las asignaciones no se justifican, desde el punto de vista de la dignidad del cargo”.

Por su parte, Raúl Leiva señaló que “legislar en función de un caso en particular nunca es bueno, ni menos cuando estás desarrollando un proceso de reforma a un texto constitucional”. Esto, en relación con la discusión en la comisión por la situación del presidente Gabriel Boric.

Sobre el mismo tema, Leonardo Soto comentó que en la comisión se “buscó una forma razonable” para restringir las remuneraciones que reciben los exmandatarios.

“El estatuto que se está aprobando tiene bastante sentido común y respeta lo que es la tradición chilena de proteger a los expresidentes“, complementó.