Avalancha en La Parva: Investigan si hay personas afectadas

La tarde de este sábado, se reportó una avalancha en el centro de esquí La Parva, en la comuna de Lo Barnechea.

En primera instancia se habló de tres personas desaparecidas, pero ello fue descartado de forma preliminar por el alcalde Felipe Alessandri.

En conversación con Meganoticias, el jefe comunal sostuvo que no hay desaparecidos. “Sin embargo, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) igual subirá”.

“Tienen que hacer un proceso de varillado, pero hasta ahora no hay desaparecidos. Es una suerte enorme”, detalló al citado medio.

En esta línea, detalló que la avalancha fue “producto de una irresponsabilidad de dos o tres esquiadores que se salieron fuera de pista”, puesto que “la nieva estaba suelta”.

En Radio Bio-Bío recalcó que “la información preliminar, por eso aprovecho de llamar a la calma, es que no hay desaparecidos. Sin embargo, el GOPE de Carabineros tiene que hacer una revisión del lugar”.

Noticia en desarrollo…