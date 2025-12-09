Autoridades presentan plan para la construcción de la cárcel “El Arenal” en Copiapó: Tendrá capacidad para 2.160 internos

Está proyectado que el nuevo penal comience sus obras en 2028, para entrar en operación en 2031.

Los Ministerios de Justicia y de Obras Públicas presentaron el diseño base del nuevo Complejo Penitenciario “El Arenal” de Copiapó (Región de Atacama), que comenzará su construcción en 2028 y su operación en 2031.

En la instancia estuvieron los ministros Jaime Gajardo y Jessica López, en compañía del delegado presidencial regional de Atacama, Rodrigo Illanes; el director de Gendarmería, Rubén Pérez; y el gobernador de Atacama, Miguel Vargas.

Las autoridades destacaron que el proyecto “responde a un esfuerzo impulsado por ambas carteras con el fin de fortalecer la infraestructura penitenciaria y a la necesidad de aumentar la capacidad del sistema, mejorando sustancialmente sus estándares de seguridad y habitabilidad”.

Avanza un proyecto clave para Atacama: presentamos el diseño base del nuevo Complejo Penitenciario El Arenal de Copiapó, una obra de USD 300M y 76.000 m², con capacidad para 2.160 internos y mejores condiciones para gendarmes. Un paso firme hacia un sistema moderno y seguro. pic.twitter.com/Dh07QTzIxG — Ministerio de Obras Públicas🇨🇱 (@mop_chile) December 9, 2025

“Estamos avanzando sistemáticamente y queremos mantener a la región informada”, manifestó la ministra López. En la misma línea, Gajardo señaló que se dan pasos significativos “en la ejecución de un proyecto largamente anhelado por la Región de Atacama.

Presentan plan para la cárcel “El Arenal” de Copiapó

El nuevo recinto penitenciario contempla una inversión de 300 millones de dólares y “generará alrededor de 500 empleos mensuales en promedio durante su ejecución, lo que será un impulso relevante para la economía local y una señal del compromiso del Gobierno con la inversión en regiones”.

Asimismo, se contempla la construcción de más de 76 mil metros cuadrados de infraestructura, con una capacidad para 2.160 internos y aproximadamente 600 funcionarios de Gendarmería.

“El Arenal” tendrá 15 módulos de reclusión y prestará servicios de alimentación, salud y apoyo a la reinserción social.

Junto con ello, “tendrá una unidad de salud penal, escuela para reclusos, talleres industriales, áreas deportivas, una central de producción de alimentos, sistema de generación fotovoltaica y de tratamiento de aguas, soluciones sustentables como energía solar, áreas administrativas y espacios adecuados para los funcionarios de Gendarmería que trabajarán en el lugar”.

En el diseño del penal se consideran “importantes innovaciones en sustentabilidad en medio del desierto de Atacama”, además de las “condiciones necesarias para que las personas privadas de libertad puedan reconstruir su futuro”.