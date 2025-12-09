País región de atacama

Autoridades presentan plan para la construcción de la cárcel “El Arenal” en Copiapó: Tendrá capacidad para 2.160 internos

Por Valentina Sánchez Cárdenas

09.12.2025 / 16:55

{alt}

Está proyectado que el nuevo penal comience sus obras en 2028, para entrar en operación en 2031.

Los Ministerios de Justicia y de Obras Públicas presentaron el diseño base del nuevo Complejo Penitenciario “El Arenal” de Copiapó (Región de Atacama), que comenzará su construcción en 2028 y su operación en 2031.

En la instancia estuvieron los ministros Jaime Gajardo y Jessica López, en compañía del delegado presidencial regional de Atacama, Rodrigo Illanes; el director de Gendarmería, Rubén Pérez; y el gobernador de Atacama, Miguel Vargas.

Las autoridades destacaron que el proyecto “responde a un esfuerzo impulsado por ambas carteras con el fin de fortalecer la infraestructura penitenciaria y a la necesidad de aumentar la capacidad del sistema, mejorando sustancialmente sus estándares de seguridad y habitabilidad”.

“Estamos avanzando sistemáticamente y queremos mantener a la región informada”, manifestó la ministra López. En la misma línea, Gajardo señaló que se dan pasos significativos “en la ejecución de un proyecto largamente anhelado por la Región de Atacama.

Presentan plan para la cárcel “El Arenal” de Copiapó

El nuevo recinto penitenciario contempla una inversión de 300 millones de dólares y “generará alrededor de 500 empleos mensuales en promedio durante su ejecución, lo que será un impulso relevante para la economía local y una señal del compromiso del Gobierno con la inversión en regiones”.

Asimismo, se contempla la construcción de más de 76 mil metros cuadrados de infraestructura, con una capacidad para 2.160 internos y aproximadamente 600 funcionarios de Gendarmería.

Autoridades presentan plan para la construcción de la cárcel "El Arenal" de Copiapó: Tiene capacidad para 2.160 internos/MOP

Autoridades presentan plan para la construcción de la cárcel “El Arenal” de Copiapó: Tiene capacidad para 2.160 internos/MOP

“El Arenal” tendrá 15 módulos de reclusión y prestará servicios de alimentación, salud y apoyo a la reinserción social.

Junto con ello, “tendrá una unidad de salud penal, escuela para reclusos, talleres industriales, áreas deportivas, una central de producción de alimentos, sistema de generación fotovoltaica y de tratamiento de aguas, soluciones sustentables como energía solar, áreas administrativas y espacios adecuados para los funcionarios de Gendarmería que trabajarán en el lugar”.

En el diseño del penal se consideran “importantes innovaciones en sustentabilidad en medio del desierto de Atacama”, además de las “condiciones necesarias para que las personas privadas de libertad puedan reconstruir su futuro”.

DESTACAMOS

Servicios Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

LO ÚLTIMO

País Elecciones 2025: Cronograma completo de la segunda vuelta presidencial
Más tecnología, más control y nuevos roles locales: Cámara aprueba proyecto de seguridad comunal
Nvidia podrá vender codiciado chip de IA en China tras levantamiento de control por parte de Trump
Trump y victoria legislativa de Milei en Argentina: “Él estaba perdiendo, lo respaldé y ganó de una manera aplastante”
Autoridades presentan plan para la construcción de la cárcel "El Arenal" en Copiapó: Tendrá capacidad para 2.160 internos
Guía de ferias navideñas 2025: Fechas y lugares en Santiago, Ñuñoa, La Reina y Las Condes