Autoridades catalogan funerales de “Baby Bandito” y su pareja como “riesgosos”

La decisión se tomó tras analizar informes de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana informó que los funerales de Kevin Olguín, “Baby Bandito”, y su pareja, Karina Rojas, fueron catalogados de “riesgo”.

Olguín y Rojas fueron asesinados la madrugada del sábado, cuando un grupo de personas no identificadas disparó en repetidas ocasiones contra el auto en el que ambos se trasladaban.

Detalles de la decisión

El delegado presidencial, Gonzalo Durán, explicó que la decisión de catalogarlos de riesgo se tomó tras analizar informes de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería.

“Se ha hecho, tal como lo establece la ley, un análisis riguroso de las circunstancias de las muertes, de los antecedentes de las personas fallecidas, y en virtud de ello (…) se dispuso declarar ambos funerales como de riesgo”, señaló.

Cabe recordar que Olguín se hizo conocido en 2014 tras participar en el llamado “robo del siglo” en el Aeropuerto de Santiago, cuando solo tenía 21 años, siendo su historia posteriormente retratada en la serie de Netflix Baby Bandito.